حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال‌های اخیر پدیده اسراف و مصرف‌گرایی در شهرهای مختلف به ویژه مشهد رواج پیدا کرده و در این راستا ضروری است با فرهنگسازی لازم نسبت به نقاط مثبت صرفه جویی تبلیغ و اطلاع رسانی کرد و از سویی باید در نظر داشت که بودجه‌ها و پول‌هایی که هزینه می شود باید به درستی مورد مصرف قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سال جاری با شعار اقتصاد و فرهنگ گره خورده و این امر نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری نقشه سال 93 را بر مبنای امور اقتصادی و فرهنگی ترسیم کرده‌اند و این دو مقوله را لازمه توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر می‌دانند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرهنگ صرفه جویی ابتدا باید در رسانه های دیداری و شنیداری مورد توجه قرار بگیرد زیرا طی سال‌های اخیر ما شاهد رشد مصرف گرایی هستیم و این امر موجب شده تا نتوانیم به خوبی در حوزه های مختلف پیشرفت چشم گیری داشته باشیم.

وی عنوان کرد: مقابله با فرهنگ مصرف گرایی در ادارات و در میان مسئولین نیز باید مورد توجه باشد چرا که یکی از راه‌های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی همین صرفه جویی است و نباید شاهد اسراف و تجمل گرایی در میان دستگاه های مختلف باشیم.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: تشریفاتی عمل کردن در میان مدیران دستگاه ها با شعار سال متضاد است و باید در نظر داشت که رهنمودهای مقام معظم رهبری برای قشر یا افراد خاصی نیست و ضرورت دارد تا همه افراد از این بیانات پیروی کنند.