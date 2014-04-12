انسیه غفوری شعرباف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود شاخصه‌های مدیریت جهادی در مدیران شهری کمک می‌کند تا آنان با خودباوری و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی زمینه تحقق نقشه‌ها و طرح‌ها را در بدنه شهر فراهم کنند.

وی ادامه داد: داشتن ایمان، تقوا، اخلاق مداری از دیگر شاخصه‌های یک مدیر جهادی و عمل گراست و باید در نظر داشت که یک مدیر بدون داشتن این خصوصیات نمی‌تواند شهر را به خوبی اداره کند.

عضو شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه پایتخت معنوی بیش از همه شهرهای کشور نیازمند رویکرد و مدیریتی جهادگونه است، افزود: در این سبک از مدیریت باید به مولفه های علمی، مدیریت دانش محور و دانش پایه توجه شود.

غفوری بیان کرد: امروز برای آبادانی و توسعه بیشتر شهرمشهد باید از مدیریت جهادی بهره گرفت و وجود شاخص‌های مدیریت علمی، عقلانی، برنامه محور و هدفمند از ویژگی های بارز مدیریت جهادی در جامعه است.