فروغ بهمن پور با يك اثر نوشتاري موسيقايي جديد

"فروغ بهمن پور"، درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، با تاييد اين خبرگفت: اين كتاب دربخش هاي مختلفي نظيرشناسنامه اي كامل از مرحوم دلكش، ليست تمام آثارمنتخبي ازنت ها واشعاروترانه هاي اجرا شده توسط وي، گفت وگوي اختصاصي با وي ، بخش نقد ونظر، دفترياد بود و بيش از100قطعه عكس را درخود گنجانده است .

بهمن پورافزود: دربخش نقد ونظر چهره هاي شاخصي چون علي تجويدي ، پرويزياحقي ، فرهنگ شريف ، تورج نگهبان ، اسماعيل نواب صفا ، عبدالوهاب شهيدي ، بيژن ترقي و... نظرات خود را ارائه داده اند. همچنين دربخش دفترچه ياد بود هنرمندان صاحب نامي نظيرمحمود دولت آبادي ، محمد علي سپانلو، سيمين بهباني ، داريوش پيرنياكان، دكترمحمد سرير، داوود گنجه اي و... قلم زدند .

وي درادامه درباره اين كتاب خاطرنشان كرد: مرحوم دلكش ازجمله هنرمنداني بود كه بدون وابستگي رنگ ، صحنه ، زيبايي ظاهري، دكور و... توانست جايگاه خود را به عنوان يك هنرمند درتاريخ موسيقي ايراني به ثبت برساند. همچنين وي جزو هنرمنداني به شمارمي آيد كه تا پايان مرگ دوجايگاه "خانواده " و"هنرموسيقي " را با شجاعت ومديريت هرچه تمام تردرجامعه مرد سالار ما حفظ كرد.

فروغ بهمن پور درپايان به ذكرخاطره اي ازاين هنرمند اشاره كرد و گفت : متاسفانه هنرمندي چون دلكش كه دوست نداشت در كشورغربت جان بسپارد، دركشورخودش درسكوت و انزواي كامل به خاك سپرده شد .