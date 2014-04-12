تحقق شعار امسال رهبری در گرو عزم واراده جهادی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان استان ایلام اظهار داشت: تحقق شعار امسال رهبری در گرو عزم واراده جهادی مردم و مسئولان خواهد بود.

حجت الاسلام لطفی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب شعار امسال را براساس معیارهای دینی و تمدن اسلامی مطرح فرمودند، افزود: کارگزاران و مسئولان باید توسعه اقتصاد و فرهنگ کشورمان را سرلوحه کار خود قرار دهند و به پشتوانه اراده شکست ناپذیر ملت در راه اعتلای همه جانبه ایران اسلامی و ناکامی دشمنان نظام گام بردارند.

وی با بیان اینکه ملت سرافراز ایران مدیریت جهادی رادر عرصه های مختلف به ویژه در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشتند، گفت: اگر مسئولان ومردم با همان عزم واراده مدیریت جهادی را در عرصه های اقتصاد وفرهنگ نشان دهند بی تردید شعار الهی رهبر معظم انقلاب تحقق می یابد.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: هدف نامگذاری سال 93 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف اساسی در راستای اصلاحات اقتصادی وفرهنگی کشور است که باید چالش های اقتصادی وفرهنگی را با مدیریت جهادی برطرف کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام از افرادی که تمکن مالی دارند خواست با انصراف از دریافت یارانه نقدی دولت را در راه تحقق برنامه های اقتصادی اش کمک کنند.