نگاهی به وضعیت کتاب کودک در اصفهان/ افراد بدون تخصص به کتابهای تربیتی می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخوان کردن کودک نقش مهمی در پرورش استعدادهای او دارد، اما کودکان امروز بیش از آن که به کتاب خواندن علاقه داشته باشند، تمایل به بازی کردن های بی پایان با موبایل های خود دارند.

باید کتاب های تربیتی نقد شود

مدیر نشر نوشته که در زمینه کتاب های ادبیات کودک و کتاب های تربیتی کودکان فعالیت پررنگی دارد، در این باره گفت: باید کتاب های تربیتی که وارد بازار می شود، در یک سیستم منطقی و از طریق توسعه و گسترش مجلات نقد کتاب بررسی شود.

مهدی آل صاحب فصول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کتاب های درسی یک مطلب را برای تدریس در یک دوره خاص درسی آموزش می دهند و در کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی به آموزش بهتر کتاب های درسی با ارائه تمرین و توضیح های بیشتر پرداخته می شود.

وی افزود: کتاب های آموزشی، کتاب های رسمی مدارس نیست و تنها در آن ها یک موضوع را به کسی که می خواهد آن را یاد بگیرد، آموزش می دهند.

صاحب فصول با بیان این که نمی توانیم افراد را برای چاپ کتاب در این عرصه محدود کنیم، بیان داشت: مجلات فعلی نقد کتاب به بررسی کتاب های خاص محدود شده، در حالی که باید کتاب های تربیتی هم در این مجلات نقد سالم و درست شود تا کتاب های خوب این عرصه شناخته و از کتاب های بد جدا شود.

وی ادامه داد: در ایران متاسفانه کار تیمی انجام نمی شود، اما فعالان این عرصه باید تخصص کافی داشته باشند تا بتوانند در این مورد اظهار نظر کنند.

افراد بدون تخصص به کتاب های تربیتی می پردازند

این ناشر اصفهانی عنوان داشت: در حال حاضر به دلیل نیاز و طلب بازار، افراد بدون تخصص در زمینه کتاب های تربیتی کار می کنند که مخرب است، ولی کارهای خوبی هم در این حوزه می شود که مردم از آن استقبال می کنند.

وی ابراز داشت: من 30 سال در آموزش و پرورش تدریس کرده ام و به برخی از نقاط کور عرصه آموزش تسلط دارم، اما برای چاپ کتاب در هر زمینه، مشاور متخصص هم در آن زمینه داریم.

صاحب فصول گفت: نویسندگان کتاب های خود را را به ما ارائه می دهند و مشاورهای ما به بررسی آن ها می پردازند و اگر آن را تایید کنند، ما چاپش می کنیم. ما کارشناس های صاحب نظری داریم که کتاب ها را از نظرات فنی در هر حوزه بررسی می کنند تا کالای خوبی به بازار کتاب ارائه شود.

وی افزود: در اصفهان بخشی از کتاب های مربوط به آموزش پدران و مادران برای تربیت کودکان را دانشگاه ها چاپ می کنند و ناشران متفرقه زیادی هم در این عرصه فعال هستند، اما انتشاراتی ما به دلیل حساسیت بخش آموزش انرژی زیادی روی کتاب های کودک شامل ادبیات کودک و کتاب های تربیتی و آموزشی گذاشته است.

این ناشر اظهار داشت: من همه کتاب هایی را که در این عرصه در اصفهان چاپ شده، ندیده ام و اظهار نظر در این زمینه به کار تحقیقاتی دقیق نیاز دارد.

خرید کتاب را وارد سبد خرید خانواده ها کرده ایم

دبیر انجمن دوستداران ادبيات کودک و نوجوان اصفهان نیز در این زمینه گفت: گرچه کتاب های کودک ارائه شده در بازار کتاب درهم است، اما خوشبختانه کتاب های مناسب به ویژه در ترجمه ها بسیار زیاد است.

نهضت قریشی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب های خوب موجود در بازار توسط کارشناسان باتجربه انجمن ما معرفی می شود تا خانواده های عضو آن را تهیه کنند.

وی افزود: ما در چند سال گذشته با استفاده از این روش توانسته ایم هزینه خرید کتاب را وارد سبد خرید خانواده ها کنیم. بسیار پیش آمده طی بازدید از نمایشگاهی، کتابی اصلا خریده نشده، اما پس از پیشنهاد آن توسط

قریشی نژاد بیان داشت: انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که با محوریت ترویج کتاب، علاقمند کردن کودکان به مطالعه و جلب توجه خانواده ها و مربیان به اهمیت مطالعه در رشد شناختی، زبانی، شخصیتی و اجتماعی کودکان فعالیت می کند.

وی ادامه داد: کارگروه "ترویج کتابخوانی" انجمن با نشست های خود در زمینه انتقال تجربیات به این مهم می پردازد و هر ساله بیش از بیست نمایشگاه کوچک و بزرگ کتاب های برگزیده کودک و نوجوان در سطح شهر و دفتر انجمن برگزار می کند.

کلاس های کتابخوانی برگزار می کنیم

دبیر انجمن دوستداران ادبيات کودک و نوجوان اصفهان عنوان داشت: ما به برگزاری کلاس های کتابخوانی و پرورش خلاقیت ادبی، نمایشگاه های شیوه های ترویج کتاب و اردوهای کتابخوانی برای کودکان می پردازیم.

وی ابراز داشت: تلاش می کنیم با روش آموزش خلاق کودک محور و همراه کردن بازی و هنر با کتابخوانی، کودکان را علاقمند به مطالعه کنیم. کارگروه نوجوانان و همیاران جوان انجمن هم کلاس های "رفتار با کودک" برای خانواده، دوره های آشنایی با ادبیات کودکان، چگونگی علاقمند کردن کودکان به مطالعه و روش های ترویج کتاب برگزار می کند.

قریشی نژاد گفت: تاکنون چند مقاله که حاصل پژوهش گروه پژوهش انجمن در زمینه کتابخوانی کودک است، در نشریات ادبیات کودکان چاپ شده است.

وی افزود: ما کتاب های برگزیده شورای کتاب کودک، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، موسسه مادران امروز و موسسه پژوهشی کودکان دنیا را تایید و ترویج می کنیم، اما برای تهیه کتاب های خود با ناشران خوب ادبیات کودک هم ارتباط داریم.

دبیر انجمن دوستداران ادبيات کودک و نوجوان اصفهان بیان داشت: انجمن در 11 سال فعالیت خود با تکیه بر مروجان خود تجربیات ارزشمندی در زمینه برگزیدن کتاب های مفید و موثر برای کودکان به دست آورده و کارشناسانی که عمری به آموزش کودکان پرداخته اند، این کار را انجام می دهند.

با این همه شاید وضعیت اقتصادی نابسامان در کنار نبود فرهنگ کتابخوانی باعث شده درصد بسیار اندکی از والدین به لزوم کتابخوان کردن کودکان خود حتی فکر کنند و قطعا این موضوع در آینده منجر به ادامه سطح پایین کتابخوانی در افراد جامعه خواهد شد.

گزارش :الهام باطنی