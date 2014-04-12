مسعود بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام حق الزحمه ثبت نام، مشاوره و به کارگماری کارجویان در موسسات كاريابي خبر داد و اظهارداشت: هدف از این مهم ايجاد وحدت رويه بين موسسات کاريابي غيردولتي داخلی و خارجی برای وصول حق الزحمه بکارگماري از کارجويان خواهد بود که این دستور العمل در كليه موسسات کاريابي غيردولتي داخلی و خارجی کاربرد دارد.

وی تصریح کرد: براین اساس حق الزحمه ثبت نام حضوری كارجو در موسسات كاريابي داخلی مبلغ 40 هزار ريال و در صورت تمايل کارجو به انجام مشاوره شغلی با وی حق الزحمه مشاوره شغلی مبلغ 60 هزار ريال تعيين می شود که در صورت انصراف کارجو از فرآيند بکارگماری وجه پرداختي بابت ثبت نام و مشاوره شغلي به ي مسترد نمي شود وانجام فرآيند مشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقايان و کارشناس زن ويژه خانمها انجام می شود.

وی درخصوص حق الزحمه كاريابي بابت بكارگماري جوينده كار در داخل كشور براي قراردادهاي يکساله و بيشتر افزود: حق الزحمه بکارگماري کاريابي برابر پنجاه درصد حداقل دستمزد اعلام شده توسط شوراي عالي کار در سال 93 است که با توجه به این مهم در صورتي که دستمزد ثابت بكار گمارده بيشتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط شوراي عالي کار باشد 20 درصد تفاوت حقوق كارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال جاری به حق الزحمه اضافه خواهد شد،همچنین براي قراردادهاي کمتر از يکسال حق الزحمه بر اساس مفاد بندهای الف يا ب به نسبت ماههاي كاركرد محاسبه خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: كاريابي ها حق دريافت حق الزحمه بكارگماري براي مدت اشتغال كمتر از يكماه را ندارند و لازم است قبل از معرفي کارجو به فرصت شغلي در اين خصوص به وي اطلاع رساني کنند که در صورت تمديد قرارداد کار "بكارگمارده با کارفرما" تا سقف يکسال کاريابي مي تواند نسبت به اخذ حق الزحمه خود از بكارگمارده اقدام کند.

بابایی ادامه داد: كاريابي مي تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفي به كار از جوينده كار تضمين و تأمين لازم را درقالب سفته اخذ کنند که ميزان تضمين اخذ شده از كارجو توسط موسسه کاريابي داخلي نبايد بيشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوي شوراي عالي کار باشد و کاريابي نمي تواند مدارک هويتي جويندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملي، ‌گذرنامه، ‌گواهينامه را به عنوان تضمين اخذ کند.

وی در پایان از کلیه کارجویان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مغایر قانون مطالب خود را از طریق شماره تلفن 02813330177 داخلی 244 اداره نظارت برکاریابی های غیردولتی استان یا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستانها برایی رسیدگی اطلاع دهند.