اجازه نمی دهیم امریکا مباحث موشکی را در دستور کار مذاکرات ایران و1+5 بگنجاند

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 گفت: آمریکایی ها قصد دارند از مدخل مذاکرات هسته ای در موضوع حاکمیت ملی و مباحث امنیت ملی ایران دخالت کنند تا از این طریق به استقلال ملی کشور ضربه بزنند.



وی با بیان اینکه غربی ها به خصوص امریکا قصد دارد تا مباحث موشکی ایران را در دستور کار مذاکرات ایران با گروه 1+5 بگنجاند گفت: دست امریکا در موضوع هسته ای ایران خالی شده و دیگر نمی تواند به افکار عمومی جهان القا کند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای است به همین خاطر به سراغ مسائلی چون حقوق بشر و مباحث نظامی و موشکی خواهد امد.



این عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مسائل نظامی و موشکی جمهوری اسلامی ایران ربطی به غرب ندارد و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست خاطرنشان کرد: ایران با هدف بازدارندگی و بر اساس استراتژی نظامی خود موشک های دور برد تولید می کند.



دهقان این را هم گفت که وزارت خارجه کشورمان و هیچ مسئولی حق ندارد در خصوص مسائل نظامی و موشکی نرمشی از خود نشان دهد چرا که این موضوع خط قرمز ایران است.



عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه افزود: ملت ایران به شدت نسبت به استقلال کشور حساس و اجازه ورود بیگانگان به مسائل امینتی را نخواهد داد از سویی مجلس شورای اسلامی هم نسبت به طرح مسائل نظامی و موشکی کشور در خلال مذاکرات هسته ای به شدت حساس بوده و مذاکرات را رصد می کنند.