روزبه تابنده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت‌های ارکستر زهی ایران گفت: آلبوم «لحظه‌های بی‌زمان» کاری از ارکستر زهی ایران به رهبری منوچهر صهبایی و آهنگسازی من به زودی توسط انتشارات «شهر آفتاب» روانه بازار موسیقی خواهد شد.

به گفته وی، این آلبوم به شیوه آنسامبل ضبط شده و به نوعی یک پروژه انتقادی به شیوه‌های رایج ضبط استودیویی در ایران است.

وی ادامه داد: تمامی قطعات این اثر که برگرفته از قطعات اجرا شده ما در کنسرت بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بوده به شیوه آنسامبل ضبط شده است چراکه اصلا تمایلی به ضبط خطی این آلبوم که متاسفانه شیوه رایج ضبط آثار موسیقایی در کشورمان است، نداشتیم بنابراین فکر می کنم به دلیل تفاوتی که در شیوه ضبط به کار گرفتیم می تواند آلبوم متفاوتی به حساب آید.

سرپرست و آهنگساز ارکستر زهی ایران افزود: «لحظه های بی زمان» قطعه ای برای ویولن و ارکستر زهی با تکنوازی ویولن میلاد عالمی، «مقدمه چهارگاه و طلوع» قطعه ای برای کمانچه و ارکستر زهی با نوازندگی اردشیر کامکار و یک قطعه با کوارتت با عنوان «سه‌گانه ایرانی» آثاری هستند که به رهبری ارکستر استاد منوچهر صهبایی طی خرداد و آبان ماه سال گذشته ضبط شده و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته تا دو ماه دیگر روانه بازار موسیقی خواهد شد.

تابنده در معرفی دیگر نوازندگان این آلبوم موسیقایی خاطر نشان کرد: علیرضا خورشید کنترباس، کریم قربانی ویولن سل، نیما زاهدی مایستر کنسرت و علی جعفری پویان ویولن نوازندگان دیگری بودند که در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور داشتند و همانطور که می بینید این هنرمندان هرکدام از بهترین های حوزه خود هستند که ما در این آلبوم از حضور آنها استفاده کردیم.

این آهنگساز درباره ویژگی‌های این آلبوم موسیقایی تصریح کرد: تمامی قطعات به نحوی برای ارکستر زهی تنظیم شده است ولی با اینکه از امکانات سازهای کلاسیک استفاده کردیم اما هارمونی تمامی آثاری که به آن اشاره کردم هارمونی ایرانی دارد و این می تواند برای مخاطبان موسیقی ایرانی قابل توجه باشد.

وی در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به همکاری های بعدی ارکستر زهی ایران با منوچهر صهبایی که اخیرا به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی شده است، گفت: بسیار علاقه‌مندیم که شاهد ادامه همکاری مان با استاد صهبایی باشیم اما همه اینها منوط به رضایت این هنرمند است که اگر تمایلی به همکاری داشته باشند به شدت از آن استقبال می‌کنیم و با تمام وجود در خدمت این استاد ارزشمند موسیقی خواهیم بود.

روزبه تابنده، آهنگساز و نوازنده ویلن دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد شیراز موسیقی را با سنتور آغاز کرده و پس از آن در زمینه نوازندگی ویلن نزد استادان چون ارسلان کامکار و شجاع الدین لشکرلو آموزش دیده است. وی که سال 81 ارکستر هنگام را در شیراز تشکیل داده به مدت 9 سال به عنوان رهبر ثابت و آهنگساز این ارکستر شناخته می شود. وی بهار سال 1390 گروه کوارتت زهی هنگام را به ثبت رساند

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این آهنگساز و نوازنده ویلن که ساخت موسیقی فیلم نیز در کارنامه هنری خود به جای گذاشته است در کنار منوچهر صهبایی در بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر نیز به هنرنمایی پرداخت.