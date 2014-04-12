محمد خزاعی دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به خبرنگار مهر گفت: جشنواره فیلم مقاومت یک جریان فکری است که سی سال پیش متولد شده و تا امروز ادامه دارد. این جشنواره همان جشنواره ای است که سال‌های بسیار دور با هدف تقویت جریان‌های انقلاب و دفاع مقدس شکل گرفت و برکات بسیاری داشت ولی این رویداد سینمایی چندین سال تعطیل بود تا اینکه بار دیگر با استراتژی‌های جدید احیا شد.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت افزود: ساخت فیلم‌هایی با موضوع مقاومت فراتر از تصویر جنگ تحمیلی عراق با ایران است و این موضوع حتی فراتر از مرزهای ایران هم موضوعیت دارد و در حال حاضر دنیا نیاز به ساخت فیلم در حوزه مقاوت و مبارزه با استکبار، صیهونیست، گروهک‌های تروریستی تکفیری و سلفی و ... دارد. به همین دلیل در جشنواره پیش‌رو در حوزه بین‌الملل گام‌های خوبی برداشته‌ایم.

وی در پاسخ به این که استراتژی جدید جشنواره فیلم مقاومت چیست؟ گفت: جشنواره فیلم مقاومت در حال حاضر فقط دغدغه داخلی ندارد بلکه پایگاهی برای همفکری و هم آوایی فیلمسازانی است که تلاش می‌کنند نگاه تازه‌تری از مفهوم مقاومت را در سطح جهانی ارائه دهند.

خزاعی تاکید کرد که این جشنواره در 2 سال گذشته صرفا معطوف به جنگ تحمیلی عراق با ایران نبوده و نگاه فرامرزی هم در آن حاکم بوده تا جاییکه نشریه‌های داخلی رژیم صیهونیستی نسبت به برگزاری این جشنواره موضع گرفتند و برخی از این مواضع در رسانه‌هایشان منتشر شد. ضمن اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری بخشی از نام سال 1393 مزین به فرهنگ جهادی است بنابراین وظیفه داریم سطح آثار در این جشنواره را به بالاترین کیفیت ممکن برسانیم.

این مدیر سینمایی با اشاره به این که سینمای انقلاب نیاز به جشنواره‌ای انقلابی دارد گفت: سینمای انقلاب نیاز به جشنواره‌ای با ساختار و چارچوب انقلابی دارد که براساس آرمان‌های انقلاب تعریف شود از همین‌رو در نظر داریم جشنواره فیلم مقاومت را در مسیری قرار دهیم که بنیادهای انقلاب را تقویت کند.

خزاعی افزود: در جشنواره دوازدهم فیلم مقاومت پس از برگزاری این جشنواره به شکل ملی، تا سه ماه بعد درگیر برگزاری جشنواره در خارج از کشور به ویژه کشورهای آفریقایی بودیم. حال قرارست طبق برنامه‌ریزی انجام شده روند برگزاری این دوره از جشنواره را در خارج از مرزها ادامه دهیم.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در پایان عنوان کرد: تا کنون 12 استان درخواست برگزاری این جشنواره را داشته‌اند و قرار است این رویداد سینمایی همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شود.