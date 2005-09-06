اظهار نظر يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه درباره موسويان// ماموريت جديد براي سلطانيه

اين مقام آگاه با تاييد ضمني خبر قبلي مهر مبني بر اينكه حسين موسويان به وزارت امور خارجه مي رود به خبرنگار" مهر" گفت: دبير كميسيون سياست خارجي شورايعالي امنيت ملي تصريح كرده است كه فضاي كار بايد به صورت كامل در اختيار تيم جديد هسته اي قرار گيرد و وي معتقد است كه شايد با عهده دار شدن اين مسووليت ، وي باعث محدود شدن قدرت تصميم گيري اعضاي جديد پرونده هسته اي شود.

وي با تاكيد بر اين نكته كه مسووليت جديد موسويان حاصل تصميم مشترك وزارت امور خارجه و شورايعالي امنيت ملي بوده، از اعطاي ماموريت هاي جديد به دكتر علي اصغر سلطانيه مدير كل فعلي حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه در زمينه هاي هسته اي خبر داد.

گفتني است؛ سلطانيه كه نخستين نماينده جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده، در سالهاي گذشته نيز از اعضاي ارشد تيم مذاكره كننده پرونده هسته اي كشورمان بوده است.