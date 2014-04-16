برای اسکان در هنرستان هنر تبریز از وزارت ارشاد دولت قبل مجوز داشتم

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش اسفندیار قره‌باغی خواننده تبریزی و خالق آهنگ‌های مطرح انقلابی در مراسم بزرگداشت روز هنر انقلاب اسلامی و مدیریت جهادی که در مجموعه فرهنگی-هنری اسوه برگزار شد از مدیر ارشاد استان آذربایجان شرقی به خاطر تصرف خانه‌ای که متعلق به هنرستان دخترانه کوثر بوده است، گلایه کرد.

وی در این مراسم لب به اعتراض گشود و گفت: ما با درد بزرگی در آذربایجان روبرو هستیم. متاسفانه مدیر ارشاد استان، هنرستان هنر را با چهارده باب اتاق تبدیل به خانه شخصی خود کرده است و در کنار آن حق مسکن نیز دریافت می‌کند. این فرد به شکسپیر می‌گوید «شکسته پیل» و افتخارش این است که در تمام عمر خود به موسیقی گوش نداده است و در طول 5 سال مدیریت وی مرا برای هیچ جلسه ای دعوت نکردند. بودجه ارشاد یک میلیارد است،‌ اما نمی‌دانم این پول صرف چه شده که ما ندیدیم، خیلی عذر می‌‌خواهم اما بنده به این افراد در تبریز چوپان می‌گویم. بنده حتی در جلسه تودیع این مدیر به وزیر ارشاد گفتم که تمام گزارش‌های عملکردش دروغ است و اگر تمایل داشتید با بنده تماس بگیرید تا به شما ثابت کنم که آقای جنتی هم گفتند البته همه آن نه. (منتشر شده در خبرگزاری تسنیم ـ تاریخ 20 فروردین)

علی داننده، مدیرکل سابق اداره ارشاد استان آذربایجان شرقی در پاسخ به مواردی که قره‌باغی مطرح کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما یک هنرستان دخترانه به نام کوثر در تبریز داشتیم که چهار سال پیش تخلیه شد و هنرجویان آن به ساختمانی نوساز منتقل شدند.

وی افزود: ساختمان قبلی این هنرستان یک منزل مسکونی قدیمی بزرگ بود که بعد از اینکه هنرجویان و اداره هنرستان دخترانه کوثر به ساختمان جدید منتقل شدند به منزل مسکونی من تبدیل شد.

مدیرکل سابق اداره ارشاد استان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه اکنون درصدد تخلیه این ساختمان است، بیان کرد: دیگر این مساله مهم نیست، مهم این است که در زمان مدیریت ما بر اداره ارشاد توانستیم ساختمانی جدید برای هنرستان آماده کنیم.

وی حرف‌های موسیقیدان تبریزی را نادرست دانست و خاطرنشان کرد: فعلا که قصد دارم این منزل را تخلیه کنم پس حرف زدن در مورد آن بی‌ربط است و کسانی که این مساله را مطرح کرده‌اند قصد سیاسی داشته‌اند.

داننده در پایان و در پاسخ به این که آیا شما برای تبدیل این ساختمان به منزل سکونی مجوزی هم داشته‌اید؟ گفت: من مجوز این کار را از وزارت ارشاد دولت قبل گرفتم و مدیران ارشاد می‌دانستند که من در این ساختمان سکونت دارم.