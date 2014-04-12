رشد 4 درصدی ترانزیت کالا در سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عطرچيان با اعلام اینکه به دنبال اقدامات انجام شده از سوي سازمان راهداری در زمينه توسعه و بهبود زيرساختهاي حمل و نقل و تقويت كريدورهاي ترانزيتي، در12 ماهه سال 92 بالغ بر 11 ميليون و 590 هزار تن انواع كالاهاي نفتي و غيرنفتي معادل 96 درصد از طريق جاده حمل شده است، گفت: همچنین 494 هزار تن معادل 4 درصد از طريق راهآهن ترانزيت شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزيت جادهاي 8 درصد افزايش يافته است.
وي افزود: از مجموع كالاهاي ترانزيت شده، 5 ميليون و 297 هزار تن را مواد نفتي و 6 ميليون و 787 هزار تن را مواد غيرنفتي تشكيل دادهاند كه عمدهترين بخش مواد غيرنفتي كالاهايي نظير مواد سوختي، لوازم خانگي، انواع پنبه، كالاهاي ساختماني، وسايل نقليه باري و مسافري است.
مديركل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: در این مدت، از ميان مرزهاي كشور پرويزخان با 3 ميليون و 646 هزار تن فعالترين مرز در زمينه ترانزيت ورود كالا به شمار ميرود. پس از آن مرزهاي بندرعباس، بازرگان و باشماق در ردههاي بعدي قرار دارند.
وي تصریح کرد: در زمينه ترانزيت خروج كالا از كشور، بندر امام با 4 ميليون و 38هزار تن در رده نخست و پس از آن مرزهاي بندرعباس، لطفآباد، سرخس و باشماق در ردههاي بعدي قرار دارند.
عطرچيان بيشترين حجم تردد كاميونهاي حامل بار ترانزيتي را از مبدا عراق به مقصد امارات اعلام كرد و افزود: از 533 هزار دستگاه تعداد سفر كاميونهاي حمل كننده كالاهاي ترانزيتي، 302 هزار دستگاه معادل 57 درصد توسط كاميون ايراني و مابقي توسط ساير مليتها از كشور حمل شده است.
وي خاطرنشان كرد: اتخاذ تصميمات مؤثر و راهبردي به موازات تجهيز امكانات و زيرساختها، فراهم آوردن تسهيلات گسترده در بخشهاي مختلف حمل و نقل، اقدام سازمانهاي مرتبط در حركتي هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهيل در امر ترانزيت توانسته است در بهرهبرداري از موقعيت جغرافيايي و منحصر به فرد ترانزيت نقش قابل توجهي ايفا كند.
مديركل دفتر ترانزيت و پايانههاي مرزي سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: در سال 92، بيش از 12 ميليون و 84 هزار تن كالا از مرزهاي كشور ترانزيت شد كه نسبت به مدت مشابه سال 91 به ميزان 4 درصد افزايش يافته است.
