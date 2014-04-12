حضور سرمایه گذازان در سراب نیازمند تهیه طرح های تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی شنبه در جمع مدیران ادارات سراب اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم سرمایه های مختلف را به سمت ایجاد مراکز کارآفرین و اشتغالزا در شهرستان سراب سوق دهیم باید طرح های کارشناسی شده و آماده در بخش های مختلف داشته باشیم.

فرماندار سراب پیشنهاد ایجاد خانه باغ ها در مناطق نمونه گردشگری را ارایه کرد و گفت: خیلی از سرابی های مقیم کلان شهرها اظهارتمایل کردند که خانه باغ های ویلایی در مناطق گردشگری سراب خریداری کنند که تعیین مناطق خاص از سوی دستگاه های ذیربط برای این کار می تواند مطلوب باشد.

ابرازداشت:از همه مدیران می خواهم تا میوه و شیرینی و پذیرای ها را از جلسات اداری حذف کنند.

رییس شورای اداری سراب با بیان اینکه جلسات و نشست های اداری باید کاربردی و مفید باشد، تاکید کرد: جلسات اداری راس ساعت مقرر برگزار و تاخیر حتی یک دقیقه ای از سوی مدعوین قابل قبول نخواهد بود.

عابدی با اشاره به اینکه با خدای خود عهد کردم که هرچه در توان دارم در خدمت مردم باشم تاکید کرد: مسئولان باید به مسئولیت های خود به چشم آزمایش الهی نگاه کنند.