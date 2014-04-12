به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی در نشست خبری پیش از ظهر شنبه اظهار داشت: حوزه معاونت مسکن شهری در سه بخش مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزاز خانوار جمعیت، مسکن اقشار کم در آمد و مسکن خیرین‌ساز فعایت می‌کند.

وی با اشاره به ساخت مسکن شهرهای زیر 25 هزار خانوار افزود: از سال 88 که این موضوع به بنیاد مسکن منتقل شده در استان خراسان جنوبی هشت هزار و 884 واحد مسکونی ساخته شده است.

دائمی با بیان اینکه تا کنون هشت هزار و 901 نفر به سه بانک عامل معرفی شدند، بیان کرد: از این تعداد بیش از پنج هزار نفر در قالب شرکت تعاونی و سه هزار و 204 نفر در قالب گروه های ساختمانی اقدام به ساخت مسکن کرده اند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد هشت هزار و 341 واحد موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل شده و هشت هزار و 187 واحد فنداسیون آن اجرا و بیش از شش هزار واحد در حال سفت کاری بوده که از این تعداد شش هزار و 320 واحد عملیات ساخت آن به پایان رسیده است.

159 واحد مسکن مهر با اعتبار 230 میلیارد ریال آماده افتتاح است

دائمی با اشاره به افتتاح چهار هزار واحد مسکونی اظهار داشت: برای ساخت این واحدها 859 میلیارد ریال از محل اعتبارات مسکن مهر هزینه شده و تعداد 159 واحد با اعتبار 230 میلیارد ریال آماده افتتاح است.

وی در ادامه بیان کرد: از این تعداد واحد 880 واحد تا پایان خرداد و بقیه تا پایان سال 93 افتتاح می‌شود.

دائمی با بیان اینکه چهار هزار و 778 واحد کارت اقساطی خود را دریافت کرده اند، افزود: تاکنون 148 هکتار در 16 سایت طرح تفکیکی و آماده‌سازی اجرا شده است.

وی یادآور شد: میزان مالیاتی که برای هر واحد مسکونی مسکن مهر در نظرگرفته شده 300 هزار تومان است.

915 واحد مسکن اقشار کم درآمد امسال احداث می‌شود

دائمی به موضوع مسکن اقشار کم دارآمد نیز اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن استان قبل از جدایی از خراسان بزرگ تعداد 733 واحد مسکن در این بخش ساخته و به متقاضیان تحویل داده و از زمانی که خراسان جنوبی مستقل شده 48 واحد به خراسان جنوبی تحویل داده شد که این واحدها نیز به اتمام رسیده و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی گفت: بعد از تقسم استان بیناد مسکن تعداد یک هزار و 449 واحد با اعتباری بالغ 325 میلیارد ریال ساخته است که یک هزار و 157 واحد از سال 88 تا 92 به اتمام رسیده و در سال 93 نیز 915 واحد در حال اجرا است.

دائمی با اشاره به ساخت 915 واحدی که در سال 92 احداث شده افزود: 429 میلیارد ریال برای این تعداد واحد هزینه شده است.

وی اظهار داشت: مبلغ کل این واحدها بین 44 تا 50 میلیون تومان بوده که متقاضیان این مبلغ را 20 میلیون تومان نقدی، 12 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد چهار درصد و مابقی در سه تا چهار قسط پرداخت می‌کنند.

دائمی متاهل بودن، سکونت بیش از پنج سال و استفاده نکردن از تسهیلات مسکن و فاقد مسکن بودن را از شرایط ثبت نام متاضیان دریافت مسکن دانست.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن خراسان جنوبی از افتتاح 34 واحد در شهرک چهکند بیرجند خبر داد و گفت: تعداد 12 واحد در این شهرک مسکونی و مابقی تجاری است.

87 واحد مسکن در معصومیه تا پایان بهار افتتاح می شود

دائمی همچنین گفت: 87 واحد در معصومیه نیز از مجتمع 237 واحدی در دو ماه آینده مورد بهربرداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ساخت 878 واحد در سال 93 بیان کرد: 550 واحد با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال با مشارکت بنیاد مسکن و حساب 100 امام اجرا می‌شود.

دائمی گفت: در شش ماه دوم سال 93 دو پروژه 68 واحدی در دستگرد و 135 واحدی در حاجی آباد بیرجند به صورت ویلائی با زیر بنائی بالای 80 مترمربع به بهربرداری می‌رسد.

وی در پایان به ساخت مسکن توسط خیرین مسکن ساز اشاره و بیان داشت: این واحدها با مشارکت انجمن خیرین مسکن ساز و بنیاد مسکن و حساب 100 امام ساخته می‌شود.

دائمی افزود: توسط خیرین مسکن ساز در استان 738 واحد مسکن ساخته شده، 487 واحد در حال اجرا و 290 واحد آماده تحویل به متقاضیان است.

وی با بیان اینکه این واحدها به افرادی که مستحق و محروم هستند و از طرف مراجع مربوطه معرفی شوند داده می‌شود، افزود: برای دریافت مسکن در این بخش آورده هر متقاضی 12 میلیون تومان و 20 میلیون وام با بهره هفت در صد است.