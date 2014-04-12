تبيين سياستها و برنامه هاي کمیته امداد درسال جديد

به گزارش خبرگزاری مهر، حميدرضا ترقي در گردهمايي سراسري مديران امداد امام (ره) ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم حاج حبيب ا... عسگراولادي ،نماينده ولي فقيه در کميته امداد امام(ره) و حاج ابوالفضل حاجي حيدري،عضو شوراي مرکزي اين نهاد،گفت:آنان به عنوان امين ، مورد وثوق امام و رهبري بوده وعمرشان را در خدمت به اسلام ، انقلاب ، رهبري و ولايت و مبارزه براي تحقق نظام اسلامي صرف کردند وکارنامه درخشاني از جهاد، فداکاري و ايثار و قلبهايي سرشار از عشق به ولايت و مردم و محرومان و سينه اي گشاده از صبر و مقاوت و پايداري در برابر مشکلات و کوله باري از تجربه مديريتي در تصميم سازي و تصميم گيري و خرد جمعي با روحيه جهادي داشتند که مي تواند سرمشقي براي همه ما باشد.

وي با بيان اينکه آنان از اداري و دولتي شدن و آلوده شدن امدادگران به هر گونه فساد اخلاقي واهمه داشتند،ادامه داد:حفظ جايگاه شوراي مرکزي در نظام تصميم گيري و سياست گذاري و نظارتي امداد که از جانب رهبر انقلاب و ولايت فقيه تعيين شده بود، حفظ اعتماد مردم و نظام و رهبري نسبت به امداد و مسئولان و مراقبت از سلامت اخلاقي و مالي و اعتقادي امدادگران و حفظ سرمايه انساني مومن و با انگيزه در اين نهاد،ضرورت تحول مبتني بر مطالبات رهبري در ماموريتها و وظايف و ساختار امداد متناسب با شرايط روز کشور، تاکيد بر حفظ غلبه انگيزه معنوي بر مادي در امدادگران، دور نگه داشتن اين نهاد از بروکراسي اداري و پرهيز از سازمان گرايي به جاي مددجو گرايي،حفظ فضاي برادري،صميميت،احترام، مشارکت و صداقت و نقد پذيري در امداد و تلاش در روابط عاطفي بين بدنه و مديران در امداد از جمله موارد مورد تاکيد آن دو مرحوم در ارتباط با اين نهاد بود.

ترقي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه هدفمندي يارانه ها در گذشته باعث کاهش فقر مطلق شد،اظهار کرد:اين در حالي است که تورم و ديگر عوامل موجب سقوط خانواده ها به زير خط فقر شد و امسال هم با افزايش هزينه هاي آب، برق،گاز، انرژي و حمل و نقل اين روند به افزايش فقر در جامعه منجر مي شود و افزايش نرخ رشد عوامل فقرزا از جمله تورم 35 درصدي و افزايش طلاق،اعتياد بيکاري و هزينه هاي درمان، روند تبديل فقر مطلق به فقر نسبي را قطعا معکوس خواهد کرد.

عضو و دبير شوراي مرکزي کميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به اينکه در سال جديد ضمن اينکه دولت و مجلس، تدابير خوبي در جهت حل مشکل محرومان از جمله توزيع 4 مرحله کالاي اساسي و جهت دهي يارانه نقدي به سوي اقشار محروم اتخاذ کردند،تصريح کرد:اما با اين حال رسالت امداد در کمک به دولت و پيگيري حقوق محرومان سنگين و حساس خواهد بود.

وي به آمادگي تعداد800 دفتر کميته امداد در سطح کشور براي نام نويسي يارانه نقدي نيز اشاره کرد.

ترقي در ادامه به تدوين برنامه هاي اين نهاد در سال 93 در جهت تحقق مطالبات قبلي و جديد مقام معظم رهبري از سوي شوراي مرکزي اين نهاد اشاره و بر حذف فعاليتهاي موازي با ديگر دستگاهها، تقويت ساختار مردمي امداد و اتکا به منابع مردمي از جمله زکوات، صدقات و انفاقات از طريق اصلاح و تقويت ساختار، اصلاح نگاه به محرومان بر اساس تغييرات پديد آمده در ماهيت فرهنگي و اجتماعي فقرا با توجه به تغيير وضعيت فرهنگي و مطالبات و خواسته ها و ديدگاههاي نيازمندان در گذشته،ارائه خدمات موثر و کوتاه مدت به نيازمندان،تجديدنظر در شيوه اطلاع رساني و گزارش دهي به جامعه بر اساس ميزان کاهش فقر در جامعه، واقعي تر نمودن آمار و اطلاعات، تقويت روحيه جهادي و نهادي در اين نهاد، به حداقل رساندن فرآيند اداري و بروکراسي در خدمت رساني به نيازمندان، توجه به پيوست فرهنگي و ديني در تمامي فعاليتها،توجه به تعهد و روحيه جهادي و جهت دهي شعار سال در نظام عزل و نصب در امداد تاکيد کرد.

اين مقام مسئول با بيان اينکه برنامه مقاوم سازي اقتصاد خانواده هاي مورد حمايت بايد با توجه به تکانهاي ناشي از تورم و فشار اقتصادي تدوين شود،يادآور شد:در اصلاح سبک زندگي خانواده ها متناسب با سياستهاي اقتصاد مقاومتي، راهبردهاي عملياتي را تهيه و اجرا و ارتقاء سطح زندگي محرومان را به عزم ملي تبديل کنيم.

وي به تهيه طرح جديد در بحث مديريت نيکوکاران و موسسات خيريه و توسعه مشارکتها مردمي،انطباق مديريت امداد با مديريت جهادي و نهادي و اجراي شاخصهاي مديريت جهادي با ارائه خدمات بي منت و عاشقانه به محرومان، تصميم گيري مشارکتي توسط افرادي که به موضوع تصميم اعتقاد دارند،توجه به جنبه هدايتي و تفويضي در سبک مديريت،ايجاد انعطاف پذيري در ساختار سازمان به منظور انطباق با تحولات،فراهم کردن زمينه براي ارائه ديدگاهها و نظرات و بروز خلاقيتها و ابتکارات افراد، وقت گذاري و حل مشکل محرومان به هر نحو ممکن،پاسخگويي و پرهيز مديران از ستوده شدن،ترجيح دادن شايسته سالاري،نظارت بر عملکرد زير مجموعه،ساده زيستي و تکيه بر خرد جمعي اشاره کرد.