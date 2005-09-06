پرواز حداد عادل به نيويورك با تاخير مواجه شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، بنا بر اعلام روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، دكتر حداد عادل جهت حضور در نشست مذكور مي بايست ساعت 16 امروز (سه شنبه) به همراه يك هيات هشت نفره كه از جمله محسن يحيوي (نماينده مردم بروجرد) و مروتي (نماينده خلال) نيز ايشان را در اين سفر همراهي مي كردند، تهران را به مقصد آلمان و سپس از آنجا به سمت نيويورك ترك مي كردند ولي تا لحظه مخابره اين خبر سفر مذكور به تاخير افتاده و حتي سخن از احتمال منتفي شدن آن نيز مي رود.

بنابر گزارش خبرنگار مهر مهندس باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه به همراه تني چند از نمايندگان مجلس و مقامات كه به منظور بدرقه دكتر حداد عادل و هيات همراه در پاويون جمهوري در فرودگاه مهرآباد حضور يافته بودند، پس از ساعاتي انتظار و در پي عدم حضور اين هيات فرودگاه مهرآباد را ترك كردند.

گفته مي شود؛ علت تاخير صورت گرفته عدم رويت رواديد دكتر حداد عادل و هيات همراه و دريافت پاسخ مثبت از سوي سفارت آلمان است و به نظر مي رسد اگر تا ساعتي ديگر سفارت آلمان پاسخ قانع كننده اي در اين خصوص ارايه ندهد، سفر رئيس مجلس شوراي اسلامي به نيويورك به منظور شركت در نشست روساي مجالس جهان منتفي شود. در حالي كه قاعدتا سفارت سوييس مسوول پيگيري صدور رواديدها است مشخص نيست كه نقش آلمان در اين زمينه چيست. گرچه احتمال مي رود به خاطر اقامت كوتاه در آلمان مشكل اصلي صدور ويزا از سوي اين كشور باشد.

اين گزارش مي افزايد؛ خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي خبري نيز از ساعت 16 تا كنون به مدت 3 ساعت ، جهت پوشش خبر مراسم بدرقه رسمي حداد عادل در محل پاويون جمهوري حضور يافته اند ولي خبري از دكتر حداد عادل و هيات همراه نشده است و تا لحظه مخابره اين خبر همچنان در انتظار ورود رئيس مجلس شوراي اسلامي به فرودگاه مانده اند.

همچنين گفته مي شود؛ هنوز رواديد هيات ايراني تحويل سفارت ايران در آلمان نشده است.