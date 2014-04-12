اعلام حمایت داروسازان از سیاستهای کلی سلامت/ انصراف از دریافت یارانه 

به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه انجمن داروسازان به این شرح است:

محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته

باسلام و تحیات

انجمن داروسازان ایران به نمایندگی از خیل عظیم فرزندان انقلابی حضرتعالی در جامعه داروسازی کشور ضمن لبیک و تجدید میثاق در راستای اجرای منویات معظم له متضمن ابلاغ سند سیاستهای کلی حوزه سلامت از سوی آن رهبری فرزانه، مفتخر است همانند گذشته با بسیج تمامی امکانات و کسب بهره از توان بالفعل و بالقوه خویش رهنمودهای ارزشمند و گوهر بار آن بزرگوار را تا سر منزل مقصود بعنوان نقشه راه نصب العین تا در ظل عنایات حضرت باریتعالی به اکمل وجه به حیطه اجراء درآید.

هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران

همچنین انجمن داروسازان ایران در نامه های دیگری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن حمایت از سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت، آمادگی خود را برای پیوستن به کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام داشته است.

متن نامه رئیس انجمن داروسازان به وزیر بهداشت

جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی

مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

بانهایت احترام و آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی و تمامی خدمتگزاران صدیق نظام سلامت و پوزش ازتصدیع اوقات شریف به استحضار می رساند ، بدینوسیله اعضاء هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درجهت حمایت از دولت جناب آقای دکتر روحانی و به الطبع از اقدامات خداپسندانه حضرتعالی و ارتقاء شاخصهای بهداشت و سلامت انصراف خود را از دریافت یارانه اهدایی دولت محترم اعلام و به تمامی شعب انجمن داروسازان ایران نیزتوصیه می نمایند . امید است درظل عنایات حضرت باریتعالی درانجام نیات خیرخواهانه خود موفق و موید باشید.

با احترام مجدد

دکتررهبرمژدهی آذر

رئیس انجمن داروسازان ایران

رئیس انجمن داروسازان در نامه دیگر، آمادگی داروسازان برای اجرای سیاستهای کلان رهبری در حوزه سلامت اعلام داشته است.

جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی

مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

بانهایت احترام وآرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی و تمامی خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حمایت قاطعانه خود را ازسند اعلام شده سیاستهای کلی حوزه سلامت اعلام و همانند گذشته با بسیج تمامی امکانات و کسب بهره ازتوان بالفعل وبالقوه خویش رهنمودهای ارزشمند و گوهربار آن برزگوار تا سرمنزل مقصود بعنوان نقشه راه نصب العین تا درظل عنایات حضرت باریتعالی به اکمل وجه به حیطه اجرا درآید.

بااحترام مجدد

دکتررهبرمژدهی آذر

رئیس انجمن داروسازان ایران