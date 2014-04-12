زمینه بحث و گفتگو در دانشگاه ها فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاروق داودپور ظهر شنبه در مراسم معارفه رییس شورای سیاستگذاری سازمان سما در استان های گلستان و مازندران ابراز داشت: باید کلاس ها با مشورت و برنامه ریزی دانشجویان اداره شود و زمینه های بحث و گفت و گو درسی با اساتید و معلمان از سوی دانشجویان و دانش آموزان فراهم شود.

وی با عنوان اینکه سازمان سما برای کمک به آموزش و پرورش ایجاد شده است ، اظهار داشت: آموزش و پرورش در گذشته دارای 18 میلیون دانش آموزبود و توان اداره و پشتیبانی از آنان را به درستی نداشت و این سازمان در راستای کمک به آموزش و پرورش با برنامه ریزی هایی که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر جاسبی انجام شد تشکیل شد و این امر توانست به آموزش و پرورش در راستای توسعه شاخص های ارزیابی کمک کننده باشد..

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا به وسیله فرهنگ منابع را در جامعه نهادینه کنیم، بیان داشت: اگر بتوانیم فرهنگ را به درستی در جامعه اجرا کنیم اقتصاد نیز درست خواهد شد و همچنین با استفاده ازفرهنگ صرفه جوئی و استفاده صحیح از منابع در جامعه مسائل را در کشور به درستی انجام دهیم.

داودپور با عنوان اینکه تحول فرهنگ عامل تحول اقتصاد است، اظهار داشت: اگر می خواهیم در اقتصاد تحول ایجاد کنیم، باید بتوانیم فرهنگ خود را متحول سازیم و این کار به درستی در جامعه اجرا شود.

معاون سازمان سما کشور در ارتباط با وظایف این سازمان تصریح کرد: وظایف این سازمان به خوبی مشخص و تبئین شده است که از جمله برنامه های این سازمان راه انداری مدارس و آموزشکده های سما، تقویت نقاظ قوت، جلوگیری از انحلال و یا توقف این مدارس و آموزشکده ها و برطرف کردن نقاط ضعف، از مهمترین برنامه ها و وظایف شوراهای استانی است.

داودپور با عنوان اینکه در همه فرهنگ ها ویژگی های مشترکی وجود دارد، اظهار داشت: همه فرهنگ در جوامع وجوهات مشترکی مانند، اکتسابی بودن، قابل انتقال بودند، هویت دهنده بودن و مسئولیت آور و باور ایجاد کردن را دارند.

وی ملت بی فرهنگ را ملتی یتیم دانست و تاکید کرد: هویت ملت از فرهنگ و تاریخ آن گرفته می شود و برخی در خصوص انتقال فرهنگ از نسلی به نسل های بعدی عقیده دارند که در طی دوران می توان برخی فرهنگ را تغییر داد و ما نیز امروز باید به این سمت رویم که برخی فرهنگ ها مانند خرافات و غیره را از جوامع برای انتقال به نسل های آینده تغییر دهیم..

داودپور با عنوان اینکه اگر سازمانی بخواهد پویا باشد باید دارای فرهنگ درستی باشد، خاطرنشان کرد:هرسازمان مانند جامعه باید دارای فرهنگ باشد اگر سازمانی بخواهد پویا و فعال باشد، نیاز به فرهنگ سازمانی پویائی دارد و باید بتواند هر روزه آن را تغییر دهد زیرا فرهنگ ایستا در سازمانی موجب کندی و توقف کارها می شود..

داودپور با اشاره به این که دانشگاه آزاد اسلامی شجره طیبه و میراث گرانبها انقلاب اسلامی است، گفت: اگر به ارزیابی این شجره طیبه نپردازیم و فرهنگ سازمانی را تغییر ندهیم، بدون شک محکوم به ایستائی و سقوط هستیم و از سوی دیگر با توجه به توسعه و پیشرفت در دنیای امروز، چاره ای جزء تغییر نداریم

این مسئول گفت: جامعه ما که یک جامعه دینی و اسلامی است که در این جامعه باید باید موضوع فرهنگ بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد چرا که رفتار و کارهای اقتصادی مانند سایر کارهای ما، از فرهنگ نشات گرفته می شود

گفتنی است در پایان این مراسم حجت السلام محمدداود معینی به عنوان رییس شورای سیاستگذاری سازمان سما در استان های گلستان و خراسان شمالی معارفه شد.