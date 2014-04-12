به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندي در گردهمايي مديران عامل شهرهاي جديد به منظور تبيين برنامه‌هاي شركت عمران شهرهاي جديد در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در سال 1393 تشكيل شده بود، گفت: درحال حاضربيش از 400 هزار واحد مسكن مهر از مجموع 2 ميليون واحد مسكن مهر شهري كشور در شهرهاي جديد با پيشرفت فيزيكي 72 درصد در دست اجرا است كه اين واحدها از محل تسهيلات بانكي و آورده متقاضيان احداث و تكميل مي‌شوند.



وي با بیان اینکه بر اساس برآوردهاي انجام شده ميزان تسهيلات پيش بيني شده براي عمليات ساختماني و آماده سازي اين واحد بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان است، افزود: تاكنون حدود 7 هزار و 500 ميليارد تومان از طريق سيستم بانكي به پيمانكاران پرداخت شده است.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال 93 هدف گذاري شده است تا 90 درصد پروژه مسكن مهر در شهرهاي جديد به بهره برداري برسد، بیان کرد: مابقی اجرای پروژه‌ها در اوايل سال 94 انجام خواهد شد كه در اين زمينه لازم است متقاضيان آورده خود را بپردازند.



آخوندی تصریح کرد: شهرهاي جديد بيشتر با اراده دولت با سازمان اجتماعي ضعيف شكل گرفته است و آنچه كه مي‌تواند به شهرهاي جديد موقعيت ممتازي بدهد ظرفيت كيفيت زندگي برتر در اين شهرها است.



وزير راه و شهرسازي يادآور شد: اگر قرار باشد در فضايي معادل كلانشهرها به صورت فشرده در شهرهاي جديد زندگي كنيم؛ طي كردن مسافت 30 كيلومتري براي اين منظور معني ندارد و رنج سفر بايد بهره‌اي داشته باشد.



وي يادآور شد: در سال‌هاي گذشته نيز بر اين اعتقاد بودم كه ساكنان شهرهاي جديد بايد احساس مطبوعي نسبت به زندگي در شهر مادر داشته باشند. در حال حاضر به دلیل مسكن مهر در برخي نقاط شهرهاي جديد، امكان ايجاد كيفيت زندگي برتر گرفته شد اما مي‌توان در نقاط ديگر اين موضوع را دنبال كرد.



آخوندي با اشاره به اينكه بخشي از كيفيت زندگي برتر مربوط به محيط زيست، سازمان اجتماعي، نوع ارتباط اجتماعي و مواردي اينچنيني است كه همچون دميدن روح در كالبد شهر جديد است، اظهار داشت: بايد شاخص‌هاي مشخصي براي تعيين كيفيت زندگي در شهرهاي جديد تدوين و زندگي در شهرهاي جديد را با اين شاخص‌ها معرفي كنيم.



وزير راه و شهرسازي افزود: تنوع اجتماعي موضوع مهمي است كه اگر ما به آن بي توجه باشيم؛ شهري آبستن هزاران حوادث به شهروندان ديگر تحويل خواهيم داد و جامعه‌شناسان كه بر اين موضوع واقفند تاكيد دارند كه چنين شهرهايي در آينده آسيب پذير خواهند بود.



وي با اشاره به مفهوم عدالت به معني قراردادن هر چيز سرجاي خودش اظهار داشت: در سازمان اجتماعي ايجاد مدل‌هاي همسايگي كه منجر به عمل اجتماعي مشترک مي‌شوند، بايد در شهرهاي جديد شكل بگيرد.



آخوندي با تاكيد بر اينكه عمل كردن به موضوعاتي اينچنيني در خصوص مسائل اجتماعي شهرها بر خلاف سخن گفتن در مورد آنها بسيار سخت است، اضافه كرد: جامعه بر خلاف دولت ظرفيت بي كراني دارد و جانشيني دولت به جاي جامعه راهبرد غلطي است و اين موضوع نه تنها در فرهنگ ما مورد تاييد نيست بلكه در گفتمان حضرت امام خميني (ره) و در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اين موضوع نيز ديده نمي‌شود و در كشورهاي سوسياليستي نيز سال‌هاست شكست خورده است.



وزير راه و شهرسازي افزود: ساخت شهر كالبدي در يك بيابان نيست و نبايد حرفهاي كلي زد بلكه بايد براي هر محله و شهر مدلي ارائه كرد و مديران با توجه به پيگيري مسايل اجرايي بايد دستياراني داشته باشند كه دغدغه آن مسائل اجتماعي شهرهاي جديد باشد.



وي با اشاره به اينكه با ذكر نام هر شهر، هويت و تصويري از آن شهر در ذهن ما شكل مي‌گيرد، اظهار داشت: بايد تلاش كنيم تصويري برتر از شهرهاي جديد در ذهن مردم شكل بگيرد و انجام اقدامات فراگير اجتماعي از جمله اجتماعات چند هزار نفري مي تواند در اين زمينه مفيد باشد.



آخوندي افزود: بايد اقدامات اجتماعي حس‌تعالي بخشي، همبستگي اجتماعي و حس جمعي را در ساكنان شهرهاي جديد ايجاد كند و تلاش كشورها براي برگزاري بازيهاي المپيك به خاطر آثار همبستگي و هويتي آن از جمله نمونه‌ هاي كارهاي عملياتي در اين زمينه است.

وي بيان داشت: در حال حاضر سكونت نسبت به خدمات در شهرهاي جديد سبقت گرفته است و ما بايد علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به مرحله بعد فكر كنيم و بايد قبل از تكميل شهر به هويت آن فكر كنيم زيرا كه با شگل گيري هويت شهري بالا بردن جايگاه آن كاري سخت است.

ارتباط حمل و نقل شهرهای جدید با مراکز شهرها



وزير راه وشهرسازي در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: بحث حمل ونقل در شهرهاي جديد خيلی مهم است و از مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درخواست كرده‌ام از موقعيت به وجود آمده با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري سابق با مسكن و شهرسازي، سكونت‌گاه‌ها از طريق راهي ايمن به يكديگر پيوند بخورد و حمل ونقل برون شهري و دورن شهري با يكديگر متبط شوند.



آخوندي با پيشنهاد اینکه آمار و ارقام قابل تحقق با توجه به بودجه 1393 به اطلاع مردم رسانده شود و مقدار مورد نياز نيز توضيح داده شود، گفت: در شهرهاي جديد دو نوع كنترل شامل برنامه‌هاي شهرهاي جديد و طرح‌هاي اجرايي داريم كه مديران عامل شهرهاي جديد در دو زمينه نيز بايد فعاليت داشته باشند.



وی با اشاره به اينكه بايد به مسكن به عنوان موضوعي اجتماعي نگاه شود، يادآور شد: پس انداز، انبوه سازي، صنعتي سازي، راهكار كاهش مصرف انرژي در ساختمان‌ها و غيره از مباحثي است كه جامعه بايد آن را انجام دهد و مسائل مسكن موضوعي اجتماعي است. همچنين در ارائه خدمات زيربنايي بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس بايد درگير شوند و وزارت راه وشهرسازي تنها با ابزار زمين نمي ‌تواند به تمام اين مسائل ورود پيدا كند.



وي اعلام كرد: نياز اعتباري به اجراي طرح‌هاي رو بنايي چون مدرسه، فضاي بهداشتي و درماني، مساجد، فضاي ورزشي و ساير طرح‌هاي روبنايي شهرهاي جديد نياز به بيش از 5 هزار ميليارد تومان اعتبار باشد كه بايد از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و منابعي كه از طريق شركت شهرهاي جديد به ويژه از طريق فروش زمين با استفاده از روش تهاتر و طرح‌هاي مشاركتي به انجام برسد.



وزير راه و شهرسازي گفت: شهرهاي جديد بايد به شيوه مستقيم و غير مستقيم و از طريق تهاتر و مشاركت به ساخت 420 مدرسه، 81 مسجد، 17 پاسگاه، 52 فضاي بهداشتي - درماني و840 طرح از جمله ورزشگاه ، آتش نشاني ، پارك مبادرت كند.



آخوندي ادامه داد: با حضور معاون اول رئيس جمهور، شوراي هماهنگي مسكن يك نوبت برگزار شده است و به زودي جلسات دوم آن نيز برگزار خواهد شد كه در اين جلسات به موضوع مسكن با مشاركت ديگر وزارتخانه‌ها پرداخته مي‌شود.



وي بيان كرد: در زمينه توجه به فناوري‌هاي نوين مركز تحقيقات مطالعاتي را انجام داده است و بايد در كارگاه‌هاي آموزشي اصول استفاده از فناوري‌هاي نوين آموزش داده شود.



وزير راه و شهرسازي در پايان با اشاره به ورود به نسل جديد شهرهاي جديد اظهار اميدواري كرد كه در سال 93 مكان يابي نسل نو شهرهاي جديد در برنامه قرار گيرد و نسبت به صدور مجوز براي شهرك‌هاي توريستي ، سلامت ، پژوهشي و مسكوني با هماهنگي و اخذ مجوز از شوراي عالي و معماري شهرسازي ايران اقدام شود.