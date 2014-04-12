تغییر طرح انتقال آب به اصفهان غیر کارشناسی است

محسن صرامی فروشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که "از دیدگاه شما مصوبات شورای عالی آب درباره تامین آب اصفهان تا چه میزان قدرت اجرایی شدن دارد"، اظهار داشت: حرف مردم اصفهان این است که تا زمانی که آب در مزارع، باغات و کف زاینده رود جاری نشود ما اعتمادی به صحبت ها و مصوبات نداریم.



وی افزود: ما نیز به عنوان نمایندگان اصفهان با مردم اصفهان هم عقیده هستیم که طرح های بلند مدت و کوتاه مدت زمانی اعتماد ما را جلب می کند که در زاینده رود و کانال های حاشیه ای آن آب جاری شود.



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها طرح هایی را می پذیریم که کارشناسی شده و بدون سوء نیت باشد، تصریح کرد: برای انجام پروژه بهشت آباد مدت ها طرح های مطالعاتی صورت گرفته و کارهای مقدماتی آن انجام شده است بنابراین شایسته نیست که با صدور صورت جلسه ای غیرکارشناسی برای انتقال آب از طریق لوله، طرحی که مدت ها بر روی آن مطالعات کارشناسی انجام گرفته است نادیده گرفته شود.

طرح انتقال آب بهشت آباد از طریق لوله غیرکارشناسی است



وی ادامه داد: اگر طرح توجیهی مورد نظر بتواند کارشناسان را توجیه کند به این معنا که این روش انتقال آب خللی برای تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت اصفهان ایجاد نمی کند، پذیرفتنی است اما نتیجه ماه ها کارشناسی اولیه درباره بهشت آباد خلاف این مطلب را نشان می دهد و گویای این است که آب باید از طریق تونل به اصفهان منتقل شود.



صرامی بیان داشت: طرح مورد نظر موجب می شود که با کاهش دپی آب (توان ورودی آب به اصفهان) مواجه شویم و امکان انتقال آب به برخی شهرستان های اصفهان وجود نداشته باشد.



وی با تاکید بر اینکه وزیر نیرو باید به افکار اصفهانی ها نیز اهمیت دهد، گفت: اگر طرح های کارشناسی موردنظر توجیه کننده نباشد و برخلاف نظر نمایندگان اصفهان تصویب شود با توجه به موافقتی که از نمایندگان استان های دیگر نیز گرفته ایم و اینکه مقدمات استیضاح وزیر نیرو فراهم شده است هفته آینده این طرح به مجلس ارائه می شود.



اجازه نمی دهیم خرده نگری و غرض ورزی حق آبه اصفهانی ها را نابود کند



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مسئله آب حرف اول و آخر را تنها کارشناسان می توانند بزنند، بیان داشت: نمایندگان استان اصفهان با قدرت طرح های آبی منطقه را زیر نظر دارند و و اجازه نمی دهند سهمیه های کشاورزی، صنعت و شرب اصفهانی ها با خرده نگری های برخی گروه ها و افراد مغرض تحت تاثیر قرار گیرد و پشتوانه عملی مردم اصفهان و اطلاع رسانی مراکز اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه برای استیفای حقوق اصفهانی ها بسیار کمک کننده است.