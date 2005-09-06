باشگاه سپاهان پس از62 سال صاحب ورزشگاهي مجهز و اختصاصي شد

محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فولاد مباركه سپاهان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: يكي ازاهدافي كه مديريت باشگاه فولاد مباركه سپاهان از ابتداي قبول مسووليت پيگيري مي كرد، راه اندازي وتامين تاسيسات ورزشي باشگاه بود كه به لطف خدا ومساعدتهاي آقاي اسلاميان مديرعامل مجتمع فولاد مباركه اين امر محقق شد تا مجتمع ورزشي پلي اكريل به طور كامل در اختيارباشگاه سپاهان قرارگيرد.

وي ادامه داد: اين مجتمع 23 هزارمترمربع وسعت دارد وشامل سه زمين چمن فوتبال، استاديوم 7 هزارنفري كه امكان گسترش آن تا 20 هزارنفر وجود دارد، سالن ورزشي ويژه ورزشهاي سالني، دواستخرسرپوشيده ويژه بانوان و آقايان با امكانات كامل، شش زمين تنيس، دوزمينه روبازبسكتبال، يك زمين روباز واليبال به همراه فضاي سبزبا امكان ايجاد فضا براي ورزشهايي نظير اسكواش و اسكيت ورستوران كه به واقع مجتمعي منحصر بفرد را براي باشگاه سپاهان فراهم آورده است.

ساكت خاطرنشان كرد: روزگذشته اين مجموعه به باشگاه سپاهان تحويل داده شد تا ازاين پس با نام مجموعه ورزشي سپاهان مورد استفاده قرارگيرد. بدنبال اين مساله هستيم تا سكوهاي ورزشگاه را تا سقف 20هزارنفر افزايش داده وامكان برگزاري مسابقات ليگ برتررا دراين ورزشگاه فراهم آوريم.

وي تصريح كرد: اين اقدام كمتر ازكسب عناوين قهرماني وموفقيتهاي ورزشي ما نيست و امروزميتوانيم اعلام كنيم كه باشگاه سپاهان درايران تنها باشگاهي است كه ورزشگاه اختصاصي با تجهيزات مطلوب ومنحصربه فرد را دراختياردارد. بنده ازابتداي قبول مسوليت دراين باشگاه چند هدف را دنبال مي كردم، يكي ازآنها راه اندازي وتشكيل تيم " ب " باشگاه بود كه با موفقيت انجام شد و اين تيم موفق شد انسجام وشكل بسيارخوبي بگيرد.

ازسوي ديگر ايجاد مجتمع ورزشي اختصاصي براي باشگاه نيز ازديگر اهداف ما بود كه خوشبختانه با مساعدتهاي مديريت مجتمع فولاد مباركه تحقق پيدا كرد تا ازاين پس سپاهان شكل وشمايل باشگاهي حرفه اي و درخورنام اصفهان راهمراه داشته باشد.