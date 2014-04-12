مهمترین هدف بسیج دانشجویی تحصیل و تذهیب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجتبوی بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول حوزه بسیج دانشجوئی مالک اشتر دانشگاه آزاد اسلامی گناباد که در محل تالار اندیشه این واحد دانشگاهی برگزار شد اظهار کرد: کشور، مردم، انقلاب اسلامی همه مدیون و مرهون مجاهدت و رشادت و پایمردی بسیجیان هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: بسیجیان عزیزان جان برکفی هستند که در راه اعتلای کلمه الله و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها در مقابل دشمن ایستادگی می کنند.

مجتبوی گفت: جایگاه بسیج، جایگاهی بسیار ارزشمند است و یکی از مهمترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد.

وی در ادامه از اینکه داشجویان زیادی با حوزه بسیج دانشجوی واحد و همچنین هیآت مذهبی دانشجویان همکاری و تعامل دارند ابراز خرسندی کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: مهمترین هدف ما همان طور که مقام عظمای ولایت فرموده اند تحصیل و تذهیب خواهد بود.

مجتبوی گفت: ما باید خودمان را به گونه ای آماده کنیم که پاسدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش های آن باشیم.

وی در پایان از تلاش ها و زحمات نصیرزاده مسول قبلی بسیج دانشجویی مالک اشتر واحد، تقدیر و قدردانی کرد و او را یک فرمانده بسیار قوی دانست.

در ادامه، سرهنگ سعید فولادی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گناباد هم با اشاره به تشکیل بسیج در سال1359 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: بسیج مشکلات بزرگ و عظیمی را از سر راه کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشته است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گناباد افزود: اگر ما امروز در کشور و نظام جمهوری اسلامی دارای امنیت و پایداری هستیم بواسطه این است که بسیج در زمان جنگ سرد، تودهنی محکمی به قدرت های جهانی و صدام زده است.

سرهنگ فولادی بیان کرد: با اقتصاد مقاومتی باید در مقابل دشمن ایستادگی کنیم و همزمان با حضور در حلقه صالحین، ساماندهی حلقه های صالحین و به روز نمودن صالحین و منسجم کردن بسیجیان در آن، آماده مقابله با جنگ نرم دشمن باشیم.

در ادامه مراسم، نصیرزاده، مسئول قبلی حوزه بسیج دانشجوئی مالک اشتر واحد گناباد، از مراسم تدفین و خاکسپاری دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس و برگزاری چهارمین یادواره شهدای دانشجو شهرستان در واحد گناباد، به عنوان مهمترین و ارزنده ترین کارها و فعالیت های خود در مدت مسولیتش در دانشگاه نام برد.

سابقی، مسول جدید حوزه بسیج دانشجوئی واحد گناباد هم در سخنانی به برخی از برنامه های آتی این حوزه همچون برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، حلقه های صالحین، اردوی راهیان نور و...پرداخت.

در پایان این مراسم با لوح تقدیر و هدایایی از نصیرزاده و اهداء لوح سپاس از چند تن از اعضای بسیج دانشجوئی دانشگاه تقدیر شد.