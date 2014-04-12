به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی عصر شنبه در ستاد خشکسالی استان عنوان کرد: میزان بارندگی در نیمه اول سال قبل 45 درصد و نیمه دوم 34 درصد کاهش یافته است.

محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران نیز، به کاهش جریان آب رودخانه های استان اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش بارندگی و برف، جریان روان آبهای رودخانه های استان کم شده است.

وی همچنین با بیان کاهش ذخیره آب پشت سدهای استان بر لزوم برنامه ریزی نسبت به کشت برنج در استان خبر داد و گفت: 27 درصد منابع آبی استان در سالجاری نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

وی از کشاورزان و بهره برداران خواست تا مدیریت مناسبی در مصرف آب کشاورزی داشته باشند و به برنامه ریزی ها و تصمیم های مسئولان اعتماد داشته باشند.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران، نیز کمبود آب را در بخش کشاورزی در استان مسئله اساسی بیان کرد و گفت: تغییر اقلیم سبب کاهش بارندگیها شده است و باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

دلاور حیدر پور، خواستار توجه جدی به پدیده خشکسالی در برنامه ریزیها شد و گفت: با توجه به اینکه آب محور برنامه ریزی تولید است، اما تنها 10 درصد آب های سطحی کنترل می شوند و بقیه قابل ذخیره سازی و بهره برداری برای کشاورزی نیست.