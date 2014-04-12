باید عرصه را براي اقتصادي شدن هنر در اردبیل فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیران و مجموعه حوزه هنری استان اردبیل اضافه کرد: اقتصادي كردن هنر مي تواند در توسعه اشتغال زايي در این استان تاثیرگذار باشد.

وی توسعه و پيشرفت همه جانبه را در گرو توسعه فرهنگ دانست و یادآور شد: تبديل آگاهي به دانايي مقوله مهم و ارزشمندی است كه در سطح جهان از آن به عنوان فن آوري ياد مي شود و بايد در کشور و بویژه در استان اردبيل هم این روند عملياتي شود.

استاندار اردبیل با اشاره به رويكرد فرهنگی فعالیت ها در سطح استان افزود: زير بناي موفقيت در همه فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي در سطح جامعه توسعه فرهنگ كار آْمد است.

وی با بيان اينكه تبيين ارزش هاي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و مسايل اخلاق دينی در چارچوب هنر بسيار مهم و ارزشمند است، تاکید کرد که اين نشان از اهميت فعاليت ارگان ها و نهادهاي فرهنگي و هنري استان به خصوص حوزه هنري است.

خدابخش با اشاره به فعاليت هاي آموزشي حوزه هنري استان اردبيل تصریح کرد: آموزش به موقع و باكيفيت مي تواند بستر ساز فرهنگ مناسب و كار آمد در جامعه باشد.

وی در عین حال فعاليت در حوزه فرهنگ و هنر را سخت و دشوار دانست و از آمادگي استانداری اردبيل براي همكاري با حوزه هنري استان در توليد فيلم خبر داد.