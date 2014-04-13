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۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۱۷

نحوه انصراف برخی اعضای خانوار از دریافت یارانه نقدی/ اطلاعات نادرست وارد نکنید

نحوه انصراف برخی اعضای خانوار از دریافت یارانه نقدی/ اطلاعات نادرست وارد نکنید

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها با اعلام نحوه انصراف تعدادی از اعضای خانوار که خواستار انصراف از دریافت یارانه نقدی هستند، از مردم تقاضا کرد که اطلاعات درست را وارد فرم‌های ثبت نام کنند.

نرگس نجفی در گفتگو با مهر در مورد اینکه برخی از افراد خانواده خواستار انصراف از دریافت یارانه نقدی هستند و در این زمینه چگونه باید اقدام کنند؟ گفت: اگر این افراد می خواهند که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، می توانند در این مرحله ثبت نام نکنند. 

مدیر کل امور بانکی سازمان هدفمندسازی یارانه ها افزود: اما امکان ثبت نام اعضای خانوار که می خواهند به صورت مستقل به واسطه ازدواج ثبت نام کنند در این مرحله امکان‌پذیر نیست و باید پس از پایان مهلت ثبت نام ها درفرصتی که برای اعمال تغییرات ایجاد می شود، اقدام نمایند.

نجفی با تاکید بر جریمه افرادی که اطلاعات نادرست در ثبت نام هدفمندی ارائه دهند، اظهارداشت: چنانچه مشخص شود که اطلاعات وارد افراد اشتباه و ناصحیح بوده است، این افراد بر اساس بند و تبصره 21 توسط دولت جریمه می شوند؛ به این صورت که علاوه بر قطع یارانه نقدی تا سه برابر یارانه ای که دریافت کرده اند، جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 2269398

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