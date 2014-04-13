مصوبه عدم تیم داری شهرداری در بین شهروندان گرگان حساسیت ایجاد کرده است/ نظر مردم در مصوبات در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سبطی شامگاه شنبه در هفتادوهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: همچنان که شهروندان برای افزایش نرخ کرایه تاکسیواکنش نشان می دهند اکنون هم به مصوبه شورا عکس العمل نشان دادند با این تفاوت که واکنش فعلی شهروندان دیگر تنها مخالفت نیز بلکه به نوعی التهاب است.

وی ادامه داد: اگر اینگونه فکر کنیم که به عنوان عضو شورا حق رای داشته و بدون در نظر گرفتن نظر مردم رای به مصوبه ای دهیم مانند این است که در کشتی وارد شده و جایگاه اقامت خود را صرفا به این خاطر که برای آن محل بلیط پرداخته ایم سوراخ کنیم؛ تبعات این قدام به یقیین در دراز مدت دامنگیر همه خواهد شد.

وی تصریح کرد: پر واضح است که نماینده مردم هستیم و وظیفه ما است که در برابر خواسته های مردم حساس باشیم اکنون مصوبه شورا سبب التهاب و نارضایتی مردم شده است؛ خواهش من این است که احساسی برخورد نکنیم و با آرامش و تحمل مسائل را پشت سر بگذاریم.

سبطی بیان داشت: بسیاری از مواقع اعضای شورا در مجالس ختم شهروندان به منظور ابراز همدردی شرکت می کنند و امروز نیاز است به گونه ای با مردم در رابطه با این موضوع همدلی داشته باشیم.

در ادامه نائب رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی افزود: روزانه شهروندان در اعتراض به رای شورا به اعضا مراجعه می کنند و تحلیل این واکنش هم بسیار ساده است، از گذشته شهرستان گرگان مهد ورزش بسکتبال بوده است به همین خاطر این رشته ورزشی طرفداران زیادی دارد.

سید محمد قدس مفیدی ادامه داد: وقتی شهروندان دغدغه خود را در خصوص ورزش بسکتبال به ما ارجاع می دهند، به عنوان نماینده مردم موظف به پیگیری خواسته آنها هستیم و از طرفی هم باید بر اساس دموکراسی و اکثریت نظر مردم کار کنیم از این رو پیشنهاد می دهم شهرداری بر روی این مصوبه تجدید نظر کند.

وی تاکید کرد: ورزش بسکتبال عشق جوانان این خطه است، بسیاری از آنها با برد این تیم خندیده و با باخت آن گریسته اند پس ضروری است که با توجه به حساسیت و علاقمندی شهروندان بر این رشته ورزشی باری دیگر شورا این موضوع را بررسی کند.