2500 سکه تقلبی در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن میر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با مراجعه سه نفر مالباخته در شهرستان الیگودرز در سه مرحله تعداد هزار و 900 سکه تقلبی معادل 3 کیلو و 600 گرم کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، افزود: همچنین در یک پرونده دیگر از یک نفر مالباخته مقدار 650 قطعه سکه بدل در شهرستان الیگودرز کشف و ضبط شد که در این خصوص نیز پرونده قضایی تشکیل و در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مفتوح است.

میر به دیگر عملیات های انجام شده در این رابطه اشاره کرد و گفت: همچنین در محل ایست بازرسی پاسگاه انتظامی پل کشکان شهرستان چگنی، به یک دستگاه خودرو پراید مظنون شده که پس از دستور ایست، مورد متواری می شود.

سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان افزود: پس از تعقیب و گریز توسط نیروی انتظامی شهرستان، این خودرو متوقف و پس از آن راننده اقدام به فرار می کند که دستگیری و بازجویی از سرنشین این خودرو، منجر به دستگیری راننده می شود.

میر افزود: در بازرسی از خودروی توقیف شده یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط و برای کارشناسی تحویل نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان چگنی شد.