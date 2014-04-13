کمیته امداد لرستان ثبت نام 75 هزار خانوار تحت پوشش برای دریافت یارانه ها را انجام می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ابتدا بر اساس دستورالعمل برای ثبت نام مددجویان برای دریافت یارانه از ما خواسته شد که آنها را به سایر بستر ها هدایت کنیم اظهار داشت: اما 24 ساعت قبل از آغاز ثبت نام دستورالعمل جدید ارسال شد که ما خودمان کار ثبت نام مددجویان را انجام دهیم.

منتظری عنوان کرد: این تغییر صورت گرفته در دستورالعمل های ابلاغی موجب شد که کار ثبت نام مددجویان برای دریافت یارانه ها در استان با تاخیر مواجه شود.

وی با بیان اینکه در این راستا 29 بستر "وی پی ان" برای انجام کار ثبت نام مددجویان اختصاص داده شد عنوان کرد: با این وجود تا زمانی این بستر ها فراهم و نصب شد کار ثبت نام مددجویان برای دریافت یارانه با تاخیر آغاز شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با بیان اینکه با فراهم آمدن امکانات لازم از ساعت 10 روز نخست ثبت نام دریافت یارانه مددجویان در دو شیفت کاری آغاز شد گفت: همچنین کار اطلاع رسانی به مددجویان از طریق نصب بنر، ارسال پیامک و ... نیز انجام شد.

منتظری با بیان اینکه جامعه هدف ما برای دریافت یارانه ها 75 هزار خانوار تحت پوشش است ، با بیان اینکه فرم ثبت نام یارانه ها بین مددجویان توزیع شده است عنوان کرد: پس از تکمیل این فرم کمیته امداد استان اقدام به ثبت نام این خانوارها خواهد کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: کار ثبت نام مددجویان برای دریافت یارانه تا ساعت 20 شب در پایگاههای ثبت نام کمیته امداد صورت می گیرد.