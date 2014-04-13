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۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۲۸

احداث چندین پایگاه ورزشی طی سال 93 در ورامین

احداث چندین پایگاه ورزشی طی سال 93 در ورامین

ورامین - خبرگزاری مهر: شهردار ورامین گفت: با توجه به در پیش بودن فصل تابستان و تعطیلی مدارس، احداث 14 پایگاه ورزشی برای شهر پیش بینی شده که از این تعداد، سه پایگاه در منطقه خیرآباد و شهرک استقرار خواهد یافت.

علی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مسائل فرهنگی اظهار داشت: مقام معظم رهبری جایگاه فرهنگ را در کنار سیاست و اقتصاد نمی دانند بلکه فرهنگ را زیربنای اصلی جامعه اعلام می کنند که بقیه مسائل و حوزه ها باید بر اساس معیارها و اصول فرهنگی حرکت کنند، دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فرهنگی نشان از شاخت کامل ایشان از واقعیت های دنیای امروز دارد.

شهردار ورامین افزود: مقام معظم رهبری معتقدند که در امور باید بر اساس معیارها و اصول فرهنگی حرکت کرد و دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فرهنگی نشان از شناخت کامل ایشان از واقعیت های دنیای امروز دارد و باید تفکرات و دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری در تمامی سطوح جامعه وارد شود و در سایه اعتقاد عملی و انسجام تمامی افراد و مسئولان مسائل فرهنگی جامعه بوی اسلامی به خود گیرد.

این مسئول گفت: شهرداری ورامین مدیریت جهادی را با نگاهی فرهنگی و با میزبانی لیگ برتر تکواندو کشور، برپایی نمایشگاه سوگواره کوچه های بنی هاشم و برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور آغاز کرده که آثار و بازخوردهای مثبت و فرهنگی عموم مردم و مسئولین را در شهر و حتی کشور داشته است.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری ورامین برای گسترش ورزش در منطقه ورامین اظهار داشت: شهرداری ورامین درصدد است تا فعالیتهای ورزشی را از مرکز به نقاط پیرامونی انتقال دهد زیرا اعتقاد دارد که در زمینه توسعه ورزش در مناطق محروم ورامین، فعالیت جدی صورت نگرفته است و باید در این زمینه تلاش بیشتری کرد.

شهردار ورامین افزود: امروز بسیاری از امراض و بیماری ها در اثر عدم تحرک و ورزش نکردن افراد است و چه بسا اگر افراد در طول زندگی خود به صورت منظم و منطقی ورزش می کردند هیچگاه گرفتار بیماری های مختلف و بعضا صعب العلاج نمی شدند و اگر جامعه ما در ورزش هزینه کند، چندین برابر آن را در بحث درمانی صرفه جویی خواهد کرد و در حقیقت خرج کردن در ورزش یک نوع سرمایه گذاری برای آینده است.

حیدریان اضافه کرد: مهمترین دلیلی که ورزش در جامعه ما مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفته است، فواید بیشمار آن است، انسان ورزشکار علاوه بر سلامتی جسم خود، از سلامت بالای روحی و معنوی نیز برخوردار بوده و در مقابل مشکلات روزمره ثابت قدم تر خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان را پر کند و امروز مفیدترین و سالم ترین راه برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، پرداختن به ورزش است و از طرف دیگر ورزش کسالت و تنبلی را از بین می برد و نشاط و شادابی را به وجود آورده و روحیه شجاعت و از خودگذشتگی و مبارزه با ظلم و ستم را در فرد تقویت می کند و ورزش میزان عزت نفس را در جوانان افزایش خواهد داد.

کد مطلب 2269562

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