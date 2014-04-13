تکذیب ورود تنباکوهای تمساح و کروکودیل به کشور

عباس علایی در گفتگو با خبرنگارمهر در واکنش به انتشار اخباری در خصوص توزیع تنباکوهای دارای مخدر با نام تمساح و کروکودیل اظهار داشت:هیچ تنباکوی غیر استانداری در کشور توزیع نمی شود و تنباکوی مورد استفاده در قهوه خانه ها کنترل می شود. تاکنون تنباکویی با نام کروکودیل، تمساح یا اسامی دیگر در قهوه خانه ها مورد استفاده قرار نگرفته است و این موضوع را تکذیب می کنم.

به گفته وی، تنباکوهای مورد استفاده در قهوه خانه دارای برچسب دخانیات هستند و اگر قهوه خانه داری از تنباکوهای قاچاق استفاده کنند با آنها برخورد می شود. محیط قهوه خانه ها رصد می‌شود و اجازه ورود تنباکوهای مشکوک را نمی دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر برخی رسانه ها از توزیع تنباکوهای مشکوک دارای مخدر با نام های تمساح و کروکودیل در برخی از استانها خبر داده بودند.