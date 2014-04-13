مصوبه عدم تیم داری بسکتبال حملات زیادی را به شورای شهر گرگان درپی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم جرجانی شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان با بیان حملات شدید به مصوبه عدم تیم داری بسکتبال، گفت: شاید در آینده این حملات بیشتر شود اما اعضای شورا همیشه و در همه حال باید پایبند به سوگندی که در خصوصی عمرانی و آبادنی شهر یاد کردند، باشند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان افزود : رشته بسکتبال را دوست داریم و از آن حمایت می کنیم و به افرادی که در این بخش کار می کنند، احترام می گذاریم اما نباید تنها دغدغه ما بسکتبال باشد.

وی بیان کرد: بهتر است برنامه هایی که شورا موظف به انجام آن هست را پیش ببریم و به ورزش بسکتبال مثل خیلی از رشته های ورزشی دیگر در شهر نگاه کنیم.

جرجانی ادامه داد: نباید تمام هم و غم خود را برای ورزش بسکتبال بگذاریم و به گونه ای رفتار کنیم که جوانان با حرفهای ما تحریک شوند تا در آینده شاهد اتفاقات ناخوشایند نباشیم.

وی با بیان این نکته که شورا به دنبال جذب اسپانسر برای این رشته ورزشی است، تصریح کرد: به گونه ای رفتار نکنیم تا سبب ایجاد مشکل شود، برای ابراز نارضایتی دست به هر کاری نزنیم تا شرایطی را که سبب آزردگی خاطر همه شود، ایجاد کند.

جرجانی اظهار داشت: بیشترین حملات در 2 ماه گذشته به اقدام شورا در خصوص عدم پذیرش تیم داری ورزش بسکتبال انجام شده و شاید در آینده این حملات بیشتر شود اما اعضای شورا همیشه و در همه حال باید پایبند به سوگندی که در خصوصی عمرانی و آبادنی شهر یاد کردند، باشند.

وی یادآور شد: تمامی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان یک هدف دارند و آن توسعه شهر گرگان است اما در مدت 7 ماه گذشته چه اتفاق خاصی در این بخش رخ داده است؟ به جز اینکه کارها تنها روال عادی خود را داشته و اقدام جدیدی برای شهر انجام نشده است.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان در خاتمه یادآور شد: بهتر است اعضای شورا به فکر وظیفه اصلی خود که خدمت به شهروندان در راستای زیبا سازی و عمرانی شهر است، باشند تا به سوگندی که خورده ایم وفادار مانده باشیم.