کسب سه مدال طلا برای گلستانی ها در رقابت های قهرمانی دوومیدانی نوجوانان دختر کشور

لیلا کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با سه بازیکن که به مدت یک روز و به میزبانی تهران در این رقابت ها شرکت کردیم و توانستیم با دست پر برگردیم.

وی ادامه داد: امینه کشیری در پرتاب چکش با 44 متر و 45 سانتی متر و در پرتاب نیزه با 15 متر و 40 سانتی متر توانست دو مدال طلا را به دست آورد.

وی در خصوص این بازیکن توضیح داد: او در پرتاب چکش به گفته مسیولین عملکرد بسیار خوبی داشت و توجه آن ها را به خود جلب کرده بود و نفر دوم با او 10 متر اختلاف پرتاب داشت به طوری که حتی معتقد بودند حضور او در پرتاب چکش بر افزایش سطخ رقابت ها افزوده بود.

وی در خصوص نتایج دیگر بازیکن تیمش گفت: تهمینه کشیری در پرتاب دیسک با 29 متر و 17 سانتی متر توانست بر سکوی نخست قرار گیرد و در پرتاب وزنه هم چهارم شد که برای ما قابل قبول است.

کوهکن خاطر نشان کرد: شرایط بازی ها نسبت به سال های گذشته بهتر بود و نتایج نزدیک به هم بود اما دو بازیکن پرتابی ما نشان دادند که توانایی و پتانسیل دو ومیدانی استان گلستان بسیار بالا است.

سرمربی تیم دو ومیدانی استان گلستان گفت: برگزاری رقابت ها در این رده سنی قطعا به آینده دو ومیدانی کمک بسیار زیادی خواهد کرد ضمن این که باعث شناسایی استعداد ها و سرمایه گذاری بیشتربر روی آن ها خواهد بود.

وی افزود: ما هم در استان گلستان باید نگاه ویژه ایی به نوجوانان داشته باشیم و بعد از استعدادیابی و آموزش آن ها را برای رده های بالاتر آماده کنیم.