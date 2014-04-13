کوچ زوهنگام عشایر مراتع ازنا را تهدید می کند/ تشکیل 4 تیم گشت و کنترل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بوالحسنی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد کوچ عشایر در سخنانی با اشاره به کوچ زودهنگام عشایر به این شهرستان اظهار داشت: برخورد با متخلفان که تقویم کوچ را رعایت نمی کنند ضروری است.

وی با بیان اینکه کوچ زودهنگام عشایر هر ساله خسارات جدی به مراتع و عرصه های طبیع این شهرستان وارد می کند، عنوان کرد: چرای زود هنگام دام در مراتع از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و فرسایش خاک است.

فرماندار شهرستان ازنا با بیان اینکه مسئولان و متولیان امر باید در زمینه اجرای تقویم کوچ عشایر نظارت جدی داشته باشند، ادامه داد: در این راستا چهار اکیپ ثابت و سیار در ورودی و خروجی های شهرستان ازنا به منظور جلوگیری از ورود زودهنگام عشایر به این شهرستان مستقر شده اند.

بوالحسنی ابطال پروانه های مرتع داری عشایر کوچ رو متخلف را از دیگر جرایم در نظر گرفته شده در این زمینه عنوان کرد و بیان داشت: باید با هماهنگی جدی میان دستگاههای مرتبط در این زمینه از خسارات ناشی از کوچ زودهنگام در سطح منابع طبیعی ازنا جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: کوچ زودهنگام عشایر بیش از ظرفیت مراتع؛ ضمن از دست رفتن فرصت رویش گیاهان مرتعی موجب تخریب خاک شده و باعث ایجاد روان آب و سیل در منطقه خواهد شد.

بنابر این گزارش جلسه هماهنگی کوچ عشایر به شهرستان ازنا با حضور مقامات قضایی و انتظامی و دهیاران این شهرستان تشکیل و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

شهرستان ازنا به دلیل آب و هوای معتدل از محل های ییلاق عشایر به شمار می رود که کوچ زودهنگام عشایر طی سالهای گذشته منجر به خسارات جدی به مراتع این شهرستان شده است.