کميته امداد امام خميني(ره) نیازمند همکاري مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، هدايت صفري ظهر یکشنبه در ديدار با امام جمعه و بخشدار ارداق اظهارداشت: اميدواريم که در سال جديد با عزم ملي و مديريت جهادي در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ حماسه آفرين باشيم و بتوانيم به وظيفه خويش عمل کنيم.

وي ادامه داد: کميته امداد امام خميني(ره) سعي خود را بر اين نهاده است که با انسجام و وحدت و همدلي و همچنين ارائه خدمات مناسب ذائقه نيازمندان را از نظام ولايي شيرين تر کند.

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين اضافه کرد: اين همدلي و همکاري که دستگاه ها و افراد با کميته امداد دارند صدقه جاريه و باقيات و صالحات براي آنها خواهد بود و در روز قيامت به فرياد ما خواهد رسيد.

وي عنوان کرد: ما بايد سعي کنيم فعاليت هايمان را در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ بيش از پيش افزايش دهيم و توجه ويژه و مضاعفي را به اين بخش ها داشته باشيم تا با يک وحدت رويه و يکپارچه و متوازن افزايش بهره وري را بدنبال داشته باشيم.

صفري يادآورشد: خدمات و عملکرد کميته امداد امام خميني(ره) با همکاري مردم و مسئولان عميق تر و ماندگار تر مي شود و قطع يقين با اين تلاش است که ذائقه دهک هاي پايين جامعه از امدادگري افتخار بزرگي است.

امام جمعه ارداق نیز در ادامه گفت: امدادگري افتخار بزرگي است از اين رو بنده نيز افتخار مي کنم که امدادگر باشم همه ما بايد تلاش کنيم از فرصت هائي که در اختيارمان است براي خدمت به اسلام و انقلاب استفاده کنيم.

حجت الاسلام علي بيگدلو در این ديدار اظهارداشت: کميته امداد امام خميني(ره) منشأ برکات، خيرات براي ملت ايران بوده است که از خداوند باري تعالي براي موفقيت امداد گران پر تلاش اين نهاد توفيق مسألت داريم.

وي ادامه داد: امدادگري افتخار بزرگي است از اين رو بنده نيز افتخار مي کنم که امدادگر باشم همه ما بايد تلاش کنيم از فرصت هائي که در اختيارمان است براي خدمت به اسلام و انقلاب و بخصوص براي کمک به نيازمندان استفاده کنيم تا پايه هاي نظام اسلامي مستحکم تر شود.

امام جمعه ارداق اضافه کرد : همه نهادهايي که امام (ره) تأسيس کردند داراي خير و برکت فراواني براي نظام مقدس اسلامي بوده و در اين ميان کميته امداد از يک جايگاه ويژه اي در جامعه برخوردار است.

حجت الاسلام بيگدلو عنوان کرد: مجموعه کميته امداد امام خميني استان قزوين با کارکناني پر تلاش و مديريتي شايسته در حال خدمت به نيازمندان است که بايد وجود چنين افراد دلسوزي را غنيمت شمرد و با دعاي خير آنها را پشتيباني کرد.

وي يادآورشد: کار امدادگري کار پر زحمتي است و شما امدادگران بايد اين فرصت خدمت را قدر بدانيد و با جان و دل وبا انرژي بيشتري کار کنيد چراکه شما در اين عرصه به محرومان و نيازمندان خدمت مي کنيد.

در ادامه بخشدارارداق نیز گفت: کميته امداد امام خميني(ره) بهترين مکان براي تحقق شعار سال است همانطور که در سال هاي گذشته کميته امداد در تحقق و اجراي فرامين رهبري پيشتاز بوده است.

علي جدايي بيان کرد: ثبت نام مرحله دوم هدفمندي يارانه ها آغاز شده است و يکي از مراکزي که محل رجوع مردم است کميته امداد است.

وي ادامه داد: انتظار ما اين است که مسئولان کميته امداد امام خميني (ره) تدابيري را بيانديشند تا همه نيازمندان بتوانند در شرايط عدم دسترسي به امکانات به راحتي در مراکز کميته امداد ثبت نام خود را انجام دهند.

بخشدار ارداق اضافه کرد: کميته امداد امام خميني(ره) قزوين به بخش دشتابي توجه خوبي دارد که اين امر نشان از نگاه ويژه امداد به مناطق محروم است که بايد اين نگاه متواضع را قدر دانست.

وي افزود: کميته امداد امام خميني(ره) بهترين مکان براي تحقق شعار سال است همانطور که در سال هاي گذشته کميته امداد در تحقق و اجراي فرامين رهبري پيشتاز بوده است.