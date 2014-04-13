سید محمدحسین سیدزاده، رئیس حوزه هنری استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه دانشنامه این استان در 110 جلد خبر داد و افزود: این مجموعه که به صورت تک‌نگاری منتشر می‌شود به فرهنگ، تاریخ، هنر، ادبیات، تاریخ سیاسی، شرایط جغرافیایی و تحولات اجتماعی استان بوشهر می‌پردازد.

به گفته او تاکنون 31 جلد از دانشنامه استان بوشهر منتشر شده و نویسندگان و پژوهشگرانی چون محسن شریفیان، حسین دهقانی، سیدابوالحسن حسینی، اکبر صابری، سیدقاسم یاحسینی و... به موضوعاتی چون«تاریخ بوشهر از صفویه تا زندیه»، «تاریخ تئاتر در بوشهر»، «دانشمندان و دریانوردان سیراف»، «تاریخ سینما در بوشهر»، «ماهی‌‎های خلیج فارس» و... پرداخته‌اند.

سیدزاده از انتشار 20 جلد دیگر از مجموعه دانشنامه استان بوشهر خبر داد و افزود: «نگاهی به بندر گناوه» از غلامحسین دریانورد، «تاریخ سیاسی و مبارزات مردم برازجان» و«فرهنگ و مشاهیر برازجان» نوشته اکبر صابری، «لالایی‌های استان بوشهر» از منیژه پورنعمت،«ضرابخانه‌ها و سکه‌های ضرب بوشهر» نوشته سیدقاسم یاحسینی و... مجلدات تازه‌ای از مجموعه 110 جلدی دانشنامه استان بوشهر هستند که 26 فروردین ماه و همزمان با آخرین روز از هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی می‌شوند.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر، هدف از انتشار دانشنامه استان بوشهر را معرفی فرهنگ و پیشینه این استان به علاقه‌مندان دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند منبع پژوهشی خوبی برای کسانی باشد که می‌خواهد درباره بوشهر و تاریخچه آن بدانند. هر کدام از مجلدات این مجموعه به یک موضوع پرداخته و در 1500 نسخه و با هزینه حوزه هنری استان منتشر شده‌اند.

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جلد از مجموعه 110 جلدی دانشنامه استان بوشهر، سه شنبه 26 فروردین ماه و در آخرین روز از هفته هنر انقلاب در سالن اجتماعات شهدای امور تربیتی بوشهر و با حضور مسئولان استان، هنرمندان و نویسندگان رونمایی می‌شود.