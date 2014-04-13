رضایت مسافران از خدمات ستاد تسهیلات نوروزی در قزوین جای تقدیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاء ستاد هماهنگی خدمات سفر استان ظهر یکشنبه با امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله هادی باریک بین در این مراسم با بیان اینکه خدمت به مردم نوعی عبادت است اظهارداشت: این ستاد خدمات خوب و قابل توجهی را در این مدت به شهروندان، مسافران و میهمانان نوروزی ارائه کرد.

امام جمعه قزوین با تاکید بر تلاش مسئولان برای افزایش رفاه حال گردشگران و میهمانانی که در ایام سال به استان قزوین سفر می کنند، افزود: باید تلاش کنیم تا مسافران در زمان اقامت خود اوقات خوشی را سپری کرده و میزبان خوبی برای آنان باشیم.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: قزوین یکی از شهرهای نمونه کشور محسوب شده و باید تلاش کنیم تا با هماهنگی و همدلی که خوشبختانه مردم و مسئولین در این استان دارند بتوانیم به پیشرفت استان کمک کنیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان، به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد و فرهنگ این نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهارداشت: باید منویات رهبری معظم انقلاب را الگوی تمام برنامه ها قرار دهیم.

امام جمعه استان در ادامه بر تلاش برای هدایت هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان با اخلاق و اعتقادات اسلامی تاکید کرد.

قائم مقام ستاد هماهنگی خدمات سفر استان قزوین نیز در این دیدار به تشریح عملکرد این ستاد و دستگاه های عضو در تعطیلات نوروزی پرداخت و گفت: این ستاد با دو هزار و 500 نیرو در قالب 200 تیم در این ایام به خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران مشغول بود.

منوچهر حبیبی با اشاره به خدمات این ستاد در حوزه های مختلف از جمله اسکان، تامین امنیت، حمل و نقل و اطلاع رسانی، گفت: در تعطیلات نوروزی یک میلیون و 366 هزار نفر از جاذبه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و طبیعی استان بازدید کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافت.

این مسئول با اشاره به اختصاص نزدیک به یکهزار مکان اقامتی شامل هتل ها و میمهان پذیرها، مدارس، کمپ ها و کاشانه ها و مهمانسراهای ادارات و دستگاه ها در استان برای گردشگران نوروزی، خاطرنشان کرد: بجز چهار روز نخست عید نوروز در سایر ایام تعطیلات شاهد اشغال 80 تا 90 درصدی ظرفیت مراکز اقامتگاهی بودیم.

وی با اشاره به عبور هفت میلیون خودرو در این ایام از جاده های استان قزوین گفت: با وجود افزایش 24 درصدی تردد خودروها در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تلاش پلیس راه، راهداری و نیروهای امدادی شاهد کاهش 70 درصدی تلفات جاده ای بودیم و قزوین در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.