  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

انصراف آسیب شناسان و جامعه شناسان از دریافت یارانه

انصراف آسیب شناسان و جامعه شناسان از دریافت یارانه

تعدادی از آسیب شناسان و جامعه شناسان و همچنین کارشناسان علوم اجتماعی انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر مجید ابهری، دکتر امان الله قرایی مقدم ، جعفر بای، دکتر سعید معیدفر، دکتر سید حسن موسوی چلک، مصطفی فروتن، دکتر مصطفی اقلیما، فهیمه قویتی،دکتر منصور سلیمانی، دکتر اصغر مهاجری و دکتر اصغر جعفری به دلیل کمک به درمان اقشار نیازمند و در راستای توسعه برنامه سلامت و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش سلامت روان از دریافت یارانه انصراف دادند.

در نامه انصراف این اساتید آمده است، از همکاران و دوستان خود انتظار داریم در این برنامه ملی به عنوان طلایه داران علوم اجتماعی پیشگام شده و انصراف خود را از دریافت یارانه برای کمک به اقشار نیازمند اعلام کنند.

کد مطلب 2269757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها