انصراف آسیب شناسان و جامعه شناسان از دریافت یارانه

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر مجید ابهری، دکتر امان الله قرایی مقدم ، جعفر بای، دکتر سعید معیدفر، دکتر سید حسن موسوی چلک، مصطفی فروتن، دکتر مصطفی اقلیما، فهیمه قویتی،دکتر منصور سلیمانی، دکتر اصغر مهاجری و دکتر اصغر جعفری به دلیل کمک به درمان اقشار نیازمند و در راستای توسعه برنامه سلامت و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش سلامت روان از دریافت یارانه انصراف دادند.

در نامه انصراف این اساتید آمده است، از همکاران و دوستان خود انتظار داریم در این برنامه ملی به عنوان طلایه داران علوم اجتماعی پیشگام شده و انصراف خود را از دریافت یارانه برای کمک به اقشار نیازمند اعلام کنند.