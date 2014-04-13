مهلت ثبت نام در طرح اعطاي مدرك حفظ قرآن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، يوسف افراش معاون ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان دارالقرآن الكريم از تمديد مهلت ثبت نام آزمون طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قران كريم تا 30 فروردين خبر داد.



بنا برابن گزارش علاقه مندان مي‌توانند با مراجعه به سايت تلاوت نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

لازم به ذكراست ثبت نام نهمين دوره طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم از 17 اسفند سال 1392 آغاز شده و نظر به استقبال فراوان علاقه مندان و همزمان شدن زمان ثبت نام اين طرح با تعطيلات نوروزي، تا 30 فروردين تمديد گرديد.

تمديد مهلت زمان ثبت نام اين طرح تأثيري در زمان برگزاري آزمونهاي آن نداشته و آزمون مرحله اول اين طرح، براساس اعلام قبلي در روز جمعه 19 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار خواهد شد.