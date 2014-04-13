به گزارش خبرنگار مهر، علی عالمی صبح يكشنبه در جلسه هماهنگی‌های برون‌بخشی برگزاری هفته سلامت كه با حضور روسا و نمایندگان ادارات و دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالن زکریا برگزار شد اظهار داشت: انسان سالم محور توسعه پایدار است و داشتن کشور سالم مستلزم سرمایه‌گذاری برای سلامتی انسان‌‌ها در آن جامعه است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي گناباد گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در راستای ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

وي افزود: هفته سلامت ۱ تا ۷ اردیبهشت ماه با شعار "یک عمر سلامت با خود مراقبتی" برگزار می‌شود.

وي با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری گفت: اگر بتوانیم فرهنگ خودمراقبتی را در کشور نهادینه کنیم در کاهش میزان بیماری‌ها و نیز هزینه‌های درمانی موفق خواهیم بود.

عالمي تصريح كرد: توانمندسازی مردم برای پیشگیری نقش بسیار اصلی دارد و این هفته فرصت مناسبی است تا با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در راستای ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

رئیس ستاد برگزاری هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد بر برگزاری برنامه های مفید در راستای فرهنگ سازی سلامت و همکاری‌های بین بخشی در راستای سلامت جامعه تأکید کرد.

وی در پايان اظهار امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه نهادهای مرتبط با سلامت و اطلاع رسانی دقیق و شفاف، برنامه های گرامیداشت هفته سلامت بتواند در ارتقای سطح فرهنگ سلامت جامعه بویژه خود مراقبتی موثر باشد.

شایان ذکر است در جلسه هماهنگي‌هاي بين‌بخشي برگزاري هفته سلامت که با حضور دبير ستاد برگزاري هفته سلامت، کارشناسان معاونت بهداشتی و نمايندگان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط برگزار شد، شرکت کنندگان پیشنهادها و نظرات خود را در جهت هرچه بهتر برگزار نمودن مراسم هفته سلامت مطرح کردند