به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، این رقابتها در بخش آقایان با حضور تیم های چین، عراق، ژاپن، قزاقستان، کرهجنوبی، مغولستان، میانمار، سریلانکا و ایران و در بخش بانوان با حضور نمایندگان چین، ژاپن، مغلولستان، سریلانکا و ایران، برگزار میشود.
مسابقات قهرمانی آسیا در مشهد به دلیل اینکه برای کسب سهمیه ورودی به مسابقات جهانی و بازیهای پاراآسیایی اینچئون است، اهمیت بسیار زیادی دارد.
بر این اساس، برای ورود به بازیهای پاراآسیایی، به غیر از تیم کره جنوبی که میزبان است، تیمهای اول تا هفتم رقابتهای قهرمانی آسیا در مشهد به مسابقات راه پیدا میکنند و تیمهای اول تا پنجم هم به همراه کره در مسابقات بانوان با هم رقابت میکنند. بنابراین، اهمیت رقابتهای مشهد تا جایی است که غیبت هر تیمی مانع حضورش در بازیهای پاراآسیایی میشود.
این مسابقات از روز یکم اردیبهشت ماه آغاز شده و ششم اردیبهشت به کار خود پایان میدهد.
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