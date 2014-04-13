روزشمار تاریخ معاصر ایران به جلد پنجم رسید/«شرح اسم» چاپ دومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت‌الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی درباره جلد پنجم كتاب روزشمار تاریخ معاصر ایران گفت: این كتاب رخدادهای سال 1304 شمسی را در بردارد و اهمیت آن به جهت تحولات مهم این سال در تاریخ معاصر ایران چون سقوط سلطنت قاجار و روی كار آمدن سلطنت پهلوی است.

وی ادامه داد: در این كتاب آشكارا دخالت مستقیم وزارت جنگ و ستاد ویژه‌ای كه الغاء سلطنت قاجار را به عهده داشتند تبیین شده است.

جلد چهارم روزشمار تاریخ معاصر ایران نیز به قلم هدایت الله بهبودی در فروردین 1390 منتشر شده بود و در 660 صفحه به وقایع روزانه سال 1303 خورشیدی می‌پرداخت.

روزشمار تاریخ معاصر ایران توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده است.

بهبودی همچنین از چاپ دوم كتاب شرح اسم خبر داد و عنوان كرد: در چاپ نخست این اثر 50 هزار جلد توزیع شده و هم اكنون در آغاز چاپ دوم كتاب 10 هزار جلد منتشر شده است و در نمایشگاه كتاب در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.

این اثر شرحی است بر زندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی، از تبار و تولد تا سال‌های كودكی و نوجوانی؛ و كارنامه‌ای مختصر از آغازین كنش‌های سیاسی اجتماعی ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی است.

كتاب شرح اسم حاوی زندگینامه حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به همت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شده است.