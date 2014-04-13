153 روستای بالای 20 خانوار لرستان فاقد برق هستند/ نوسازی مدارس شبهه کپری

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های در دستور کار برای سال 93 به منظور تقویت زیرساختها در روستاهای استان اظهار داشت: مطابق آمار احصا شده 153 روستای بالای 20 خانوار لرستان فاقد شبکه برق هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه مطابق جدول رده بندی استانهای کشور در این زمینه لرستان بعد از استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم را در تعداد روستاهای بالای 20 خانوار فاقد برق دارد.

استاندار لرستان یادآور شد: در این راستا به منظور برق رسانی به این روستاها تفاهم نامه همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) امضا شده است تا به کمک این قرارگاه شبکه برق به روستاها و مناطق محروم استان کشیده شود.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود نوسازی مدارس شبهه کپری را از دیگر برنامه های سالجاری مدیریت اجرایی استان دانست و بیان داشت: مطابق پیش بینی صورت گرفته قرار است از ظرفیت بنیاد برکت و بسیج سازندگی استفاده شود.

وی همچنین توجه به حوزه راهداری را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: در سالهای گذشته بیشتر اعتبارات حوزه راه استان در بخش "راهسازی" هزینه شده و متاسفانه در حوزه "راهداری" کار جدی صورت نگرفته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه وضعیت راهداری در محورهای مواصلاتی استان مطلوب نیست، ادامه داد: این امر موجب شده که عمر راههای استان کاهش پیدا کند.