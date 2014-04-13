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۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

انصراف مدیران ارشد و برخی پرسنل شهرداری کرمان از دریافت یارانه

انصراف مدیران ارشد و برخی پرسنل شهرداری کرمان از دریافت یارانه

کرمان – خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شهردار کرمان به همراه مدیران و برخی پرسنل شهرداری از دریافت یارانه انصراف دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و هم چنین اجرای سیاست های مدبرانه دولت ،شهردار ،مدیران و جمعی از پرسنل شهرداری کرمان از دریافت یارانه انصراف دادند.

به منظور تحقق آرمان ها و اهداف دولت در زمینه هدفمندی یارانه ها، توزیع عادلانه منابع ملی و حمایت از اقشار نیازمند و محروم، شهردار ،مدیران و جمعی از پرسنل شهرداری کرمان از دریافت یارانه انصراف دادند.

این اقدام هم چنین در جهت همسو شدن با اهداف عالیه نظام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و به منظور تلاش برای تسهیل اجرای سیاست‌های مدبرانه دولت تدبیر و امید در حوزه‌های اقتصادی انجام شد که امید است به زودی شاهد عینیت‌بخشی به منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی باشیم.

کد مطلب 2269866

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