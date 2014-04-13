پنج ميليارد تومان برای بهره برداري از مجتمع آبرساني اوباتو دیواندره نياز است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدي نقشبندي ظهر یکشنبه در جريان بازديد اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي عمراني استان كردستان در محل احداث مجتمع آبرساني اوباتو اظهار داشت: براي بهره برداري كامل از اين پروژه نيازمند اعتباري بالغ بر پنج ميليارد تومان هستيم.

وي با اشاره به اينكه با بهره برداري از اين پروژه در مجموع 61 روستاي شهرستان هاي ديواندره و سقز از نعمت آب سالم و آشاميدني برخوردار مي شوند، عنوان كرد: اختصاص اعتبار مورد نياز براي تكميل اين پروژه يك نياز لازم و ضروري در شهرستان ديواندره به شمار مي رود.

فرماندار ديواندره با بيان اينكه تاكنون 3.2 ميليارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان كردستان براي احداث اين پروژه هزينه شده است، بيان كرد: انتظار مي رود كه بازديد امروز اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و ساير مديران كشوري و استاني باعث تامين اعتبار مورد نياز براي اين پروژه و بهره برداري به موقع از آن شود.

وي به وضعيت تصفيه خانه آب شهرستان ديواندره اشاره كرد و گفت: اين پروژه نيز در حال حاضر 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه به دليل عدم تامين به موقع اعتبار روند احداث و بهره برداري از آن بسيار كند است.

نقشبندي ضمن تاكيد بر تامين به موقع اعتبار مورد نياز براي افتتاح اين پروژه به دليل نياز جدي شهرستان ديواندره به آب آشاميدني سالم و بهداشتي يادآور شد: تلاش براي اختصاص رديف هاي اعتباري براي افتتاح و بهره برداري از پروژه هاي عمراني در شهرستان ديواندره يك نياز لازم و ضروري است.

بازديد يك روزه اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از همراهي شماري از معاونين وزرات خانه و همچنين مديران استاني از صبح امروز آغاز شده و اين مهم در حال حاضر نيز همچنان ادامه دارد.