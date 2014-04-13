سرانه فضای سبز سمیرم شش و نیم متر مربع است

محمد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالیکه سرانه فضای سبز سمیرم به ازای هر نفر شش نیم متر مربع است پیش بینی می شود با توسعه فضای سبز این میزان به هشت و نیم متر مربع افزایش یابد.

بی توجهی و سهل انگاری مسئولین وقت شهردای عامل اصلی گسترش عرصه بایر شهری

افزود: مهمترین عامل فقدان هرگونه اقدام در خصوص احداث ساماندهی و یا گسترش فضای سبز سمیرم در سنوات گذشته بی توجهی کم توجهی و همچنین سهل انگاری مسئولین وقت شهرداری سمیرم است که از نتایج بارز آن هم گسترش عرصه بیابانی و بایر در سمیرم است.

شهردار سمیرم از برنامه آینده شهرداری سمیرم برای تبدیل زمین های بایر به پارک های محلی و فضاهای سبز خبر داد و اذعان داشت: در این راستا در نیمه اسفندماه 92 در قالب اقدام مشترک شهرداری سمیرم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و مشارکتهای مردمی 800گوده درخت غیر مثمر کاشته شد.

وی تصریح کرد: شیوه نگهداری فضای سبز در سال جدید همانند سال قبل است ولی شهرداری شهر سمیرم در صدد است که در سال جاری برای حفظ شادابی فضای سبز سمیرم از شیوه آبیاری استفاده کند.



جعفرزاده همچنین به سالهای پایانی سال اشاره کرد و با بیان اینکه ساماندهی فضای سبز سمیرم و معابر اصلی و فرعی شهری بخشی از اقدامات شهرداری شهر سمیرم برای جلب رضایتندی مخاطبین و مسافرین است گفت: در این زمینه شهردرای شهر سمیرم اقدام به رنگ آمیزی جداول ، خط کشی معابر ، لکه گیری آسفالت ، به روز رسانی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و تشدید کنترل ورورد و خروج وسایل نقلیه کرده است



نقش اثرگذار پرداخت عوارض شهری برای ساماندهی امور شهری

شهردار سمیرم در بخش دوم سخنان خود به تاثیر پرداخت عوارض شهری به شهرداری شهر سمیرم در راستای کسب درآمد شهری پرداخت و گفت: در حال حاضر با اعمال تصمیماتی در دفترچه بهای خدمات برای ماشین های سنگین در نظر گرفته شده است که بر همین اساس ماشین های سنگین موظف هستند آرم ترافیک اخذ کنند تا از وارد شدن خسارت به زیر ساخت ها ممانعت شود.

وی تاکید کرد: اجرای طرح مذکور در قالب یک طرح تشویقی قابلیت اجرا دارد.

جعفرزاده به اعمال طرح تخفیف عوارض شهری شهرداری شهر سمیرم به مناسبت دهه فجر 92 در دو بخش پروانه ساختمانی و کسبه اشاره کرد و افزود: انتظار می رود با اعمال برنامه های نهادینه سازی ارزش پرداخت عوارض شهری برای مردم بتوانیم گامی موثر را برای جذب درآمد و همچنین ساماندهی امور شهر برداریم.