تکریم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از خانواده شهیدان خدادادی و مشفقی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارهای صمیمی که به مناسبت سالروز شهادت حضرت ام البنین (ع) در منزل خانواده شهدا صورت گرفت، رضا مسرور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی از مقام و جایگاه رفیع همسر روحانی شهید مرتضی خدادادی،نماینده حضرت امام در جهادسازندگی و مادر شهید اسماعیل مشفقی، تقدیر بعمل آورده و آن بزرگواران را الگویی برای همگان اعلام نمود.



رضا مسرور با بیان اینکه نکوداشت مادران و همسران شهداء قدردانی از اسطوره های صبر و بردباری است افزود: شما بزرگواران همراهان و پرورش دهندگان عزیزانی هستید که درس شهادت و ایثار را از شما آموختند، دو آموزه ای که در همه زمانها و بخصوص در این دوره در قالب فرهنگ تلاش و فداکاری برای پیشرفت ایران بسیار مورد نیاز است.



روحانی فداکار اسلام شهید مرتضی خدادادی در سال 1361 از سوی منافقین کوردل ترور و به فیض رفیع شهادت نائل گردید و همسر مکرمه ایشان نیز در جریان این عملیات تروریستی از ناحیه دو پا مجروح و از جانبازان 70 درصد کشور است. سرباز رشید اسلام شهید اسماعیل مشفقی از شهدای محدوده منطقه آزاد انزلی، در سال 1364 در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شد.



در جریان این دیدار معاونین، مدیران و مشاورین سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.



