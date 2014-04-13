جسد جوان 15 ساله در رودخانه زاینده رود پیدا شد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه جوان 15 ساله به نام عرفان شجاعی فرزند رحیم ساکن مهدیه در رودخانه زاینده رود غرق شد، اظهار داشت: جنازه این جوان بعد از 24 ساعت با تلاش های غواصان و اکیپ های هلال احمر پیدا شد.

سیروس میرزایی با اشاره بر اینکه در راستای یافتن جنازه این جوان تمامی دستگاه های دولتی همکاری وهمیاری داشته اند، بیان داشت: محل غرق جوان 15 ساله در پل ایل بیگی اتفاق افتاد که جنازه این جوان در پل زمانخان توسط غواصان پیدا شد.



وی با اشاره بر اینکه خانواده هادر هنگام شنا کردن در رودخانه زاینده رود باید هوشیار باشند چرا که کمی آب در رودخانه موجب گمراهی افرادی که در این مکان شنا می کنند می شود، اذعان داشت: وجود اکیپ های هلال احمر به صورت شبانه روزی به خصوص اکیپ های غریق نجات در این حاشیه زاینده رود ضروری است.