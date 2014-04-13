به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دانشنامه فاطمی از ساعت 16 لغایت 19 شنبه هفته آینده با سخنرانی یکی از مراجع تقلید، دو تن از اعضای دانشنامه و برخی از دانشنامه نگاران برجسته کشور برگزار می‌شود.

این دانشنامه در 6 جلد توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه و تدوین شده است.

3 جلد آن درباره ویژگی‌ها و سبک زندگانی سیاسی، اجتماعی، عبادی و ... حضرت زهرا و مابقی نیز با موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی زنان است که زیر نظر شورای علمی که کسانی مانند آیت الله استادی در آن عضو هستند تدوین شده است.

این دانشنامه بر اساس منابع شیعه و سنی نوشته شده است.

دانشنامه‌ فاطمی(س)، دائره المعارفی است «ساختار موضوعی» شش جلدی و مشتمل بر 117 مدخل کلان در دو بخش عمده تبیین زندگانی، سیره و تعالیم حضرت فاطمه زهرا(س) (به مثابه‌ الگوی عینی زن مسلمان) و تحلیل علمی نظری مباحث مربوط به حرمت و حقوق زن، هویت و منزلت نهاد خانواده با استناد به منابع اندیشه‌ دینی و توجه به آرای جدید و نظرها و نیازهای معاصر است.