اجرای درست طرح هدفمندی یارانه ها موجب خدمت رسانی بهتر به مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام طاهرخاني ظهر یکشنبه در جلسه با بخشدار، دهياران و اعضاء شوراهاي اسلامي بخش دشتابي كه در محل سالن اجتماعات اين بخشداري برگزار شد، يكي از محورهاي اصلي موفقيت در برنامه هاي اقتصادي را ساماندهي يارانه پرداختي عنوان کرد.



وی با اشاره به هزينه بسيار زيادي كه پرداخت يارانه نقدي به نظام و دولت تحميل مي کند افزود: افرادي كه دريافت يارانه براي آنها ارزش مادي و تاثير گذاري كمي دارد با انصراف خود اين فرصت را فراهم مي کنند تا طرحها و برنامه هاي متعددي كه در زمينه توسعه خدمات پزشكي، آموزشي، فرهنگي و حمايت از اقشار آسيب پذير طراحي شده است اجرايي شود و زمينه خدمت رساني بهتر و بيشتر فراهم شود به گونه اي كه بتوانيم امسال در عرصه اجراي پروژه ها و خدمتگذاري تحولي ايجاد كنيم.



این مسئول با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ابتداي سال جديد، علت نامگذاري امسال را به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" به دليل توجه ويژه معظم له به مقوله اقتصاد و فرهنگ دانست و در اين خصوص عنوان كرد: مقام معظم رهبري در طي ده سال اخير با شناختي كه از شرايط كشور، منطقه و جهان داشتند پي به اهداف برنامه ريزي شده دشمنان در خصوص تلاش در جهت ضربه زدن به نظام مقدس اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي و تحت شعاع قرار دادن زندگي مردم بردند و به همين دليل مسيررا در طي اين سالها توجه به مقوله اقتصاد ترسيم کردند.

وي در ادامه بيان كرد: به همين خاطر شاهد هستيم كه علي رغم اينكه در طي چند سال اخير دشمنان و نظام سلطه تمامي تلاش خود را به منظور به حاشيه راندن، محدود کردن و از بين بردن انقلاب اسلامي بكار بردند و شديدترين تحريم هاي ممكن را نسبت به مردم و كشور مظلوم ايران اعمال کردند ولي نتوانستند به اهداف خود برسند و نتيجه عكس گرفتند و امروز كشور ايران علي رغم آن تحريم هاي فلج كننده بيشترين پيشرفت ها و موفقيت ها را در عرصه هاي مختلف از قبيل انرژي هسته اي، نانوتكنولوژي، پزشكي، صنعت داشته است و تنها دغدغه موجود موضوع تورم است كه امري كلي و جهاني است كه كشور ما نيز تحت تاثير آن قرار گرفته است و برنامه ريزي هاي صورت گرفته به گونه اي است كه در جهت كنترل و كاهش آن به منظور حذف فشارهاي موجود از روي مردم است.

طاهرخانی در ادامه در خصوص ويژگي ها و خواسته هاي نهفته در كلام مقام معظم رهبري كه در بيان نام سال جاري متبلور شده است عنوان كرد: راه دستيابي به اقتصادي پويا و فرهنگي ارزشمند از طريق همكاري و همگامي عمومي و عزمي ملي است كه سابقه اين موضوع در دوران دفاع مقدس به منصه وجود رسيد و بسيجيان و جان بر كفان نظام مقدس اسلامي با تلاش شبانه ريزي و پيگيري و با مديريتي نوين كه درغالب هيچ يک از مدلهاي نظامي موجود نمي گنجيد به صورتي خلاق و نوآورانه و بدون بهرمندي از آموزش هاي خاص آنچنان ابداعاتي در ميدان هاي نبرد اعمال کردند كه باعث حيرت تمام جهانيان و متخصصان جنگي شدند.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري قزوین افزود: بدون شک، اين موفقيت ها بدون حمايت پائين ترين تا بالاترين سطوح اجتماعي توده هاي مردمي امكان پذير نبود.

وی، مهمترين و بارزترين ويژگي مديران و رزمندگان جهادي دوران دفاع مقدس را اخلاص، از جان گذشتگي، پشتكار و ولايتمداري عنوان کرد و گفت: چنانچه امروز ما نيز با الگوگيري از آنها اخلاص را سرلوحه برنامه ها و امور خود قرار دهيم تا پيشرفت و موفقيت را به خصوص در اجراي پروژه هاي عمراني و اجراي برنامه هاي فرهنگي كه يكي از نيازهاي ضروري جامعه هاي روستايي است كسب کنیم.

این مسئول در پایان ضمن تقدير از تلاش هاي بخشدار بخش دشتابي و دهياران، اين بخش را به عنوان يكي از بخش هايي كه به صورت پايلوت جهت جمع آوري مكانيزه زباله تعيين شده است معرفي و حمايت دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري را اعلام كرد.