ایران با داشتن صنعت هسته ای می تواند کار آفرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس مجد آبادی روز یکشنبه در نشست سیاسی فناوری هسته ای در جمع مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه دامغان در سالن اجتماعات خانه فرهنگ این دانشگاه اظهار داشت: انرژی هسته ای یکی از کاربردهاست و ما به دنبال صنعت آن هستیم که امروز این صنعت در بخش های مختلف شامل کشاورزی، دام و طیور و بهداشت و درمان از کاربردهای فراوانی برخوردار است.

وی با بیان اینکه سوخت های فسیلی موجود در جهان طی 70 سال آینده به پایان خواهد رسید افزود: ما باید به دنبال منابع جایگزین و جدیدتری برای انرژی باشیم.

استفاده از صنعت هسته ای در حوزه باستان شناسی و عمرسنجی آثار تاریخی

رئیس سابق پژوهشکده پزشکی و صنعتی و کشاورزی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: با وجود صنایع مختلف هسته ای توانستیم در زمینه صنعت پزشکی در تشخیص انواع بیماری ها شامل سرطان و بیماری های عفونی، ایمنی و ... نقش خوبی را ایفا کنیم.

مجد آبادی همچنین یکی دیگر از کاربردهای صنعت هسته ای را در حوزه باستان شناسی و عمرسنجی آثار تاریخی و فرهنگی بیان کرد و اظهار داشت: با این صنعت توانستیم در این حوزه نیز موفقیت های خوبی را به دست آوریم.

همت و هوش ایرانیان در جهان زبانزد است

عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران با یادآوری اینکه همت و هوش ایرانیان زبانزد است اضافه کرد: باید تلاش کنیم با استفاده از تحقیق و پژوهش به راه های بهتری دست یابیم.

مجد آبادی به حماسه عظیم دفاع مقدس ملت ایران در برابر دشمنان و استکبار جهانی پرداخت و اظهار داشت: ما در جنگ تحمیلی ثابت کردیم با داشتن عزم و اراده می توانیم به موفقیت و پیروزی برسیم و اکنون نیز باید همت جهادی را در سرلوحه کار خویش قرار دهیم.

وی افزود: اکنون در این شرایط سخت برای برداشتن گام های بیشتر نیازمند همت عمومی و عزم ملی هستیم.

مذاکره کنندگان هسته ای مورد تائید نظام هستند

رئیس پژوهشکده لیزر و اپتیک سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که چه کسانی مخالف مذاکرات هسته ای هستند اظهارداشت: پاسخ به این سوال نیاز به مباحث سیاسی تخصصی دارد و باید بگوئیم مذاکره کنندگان هسته ای مورد تائید نظام و رهبری هستند.

مجدآبادی افزود: مذاکره کنندگان هسته ای بدون اذن مقام معظم رهبری و سران سه قوه در مذاکرات گام برنمی دارند و ملت نیز اجازه مذاکرات بدون اذن رهبری را به آنان نمی دهند.

وی گفت: با یک عزم ملی و مدیریت جهادی باید کمک کنیم تا مذاکره کنندگان برنامه خود را به خوبی پیش ببرند و به نتایجی خوب دست پیدا کنیم.

این نشست سیاسی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه های دامغان برگزار شد.